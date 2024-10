Lokillo confesó en vivo que se divorció de su esposa Karen hace siete meses, ¿cuál fue la razón?

En la comedia, son varias las figuras que se han hecho conocidas por su trabajo en diversos programas televisivos e incluso sus proyectos digitales, este es el caso de Lokillo un comediante antioqueño que ha tenido apariciones en programas como ‘Muy buenos días’, ‘La vuelta al mundo en 80 risas’ y ‘Sábados felices’, de forma más reciente tiene sus propios proyectos como Perros Criollos. Aunque su vida sentimental está fuera de sus redes sociales, Lokillo había contado en varias oportunidades como inició su matrimonio con Karen y de la misma forma, comentó que se habría divorciado recientemente.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Estos son los cinco famosos que rechazaron ir a MasterChef por cuidar su salud mental y física

En sus redes sociales, Lokillo que cuenta ya con más de 3 millones de seguidores, comparte algunos de los momentos que vive durante su gira junto a Perros Criollos y además, algunos momentos de su vida personal; recientemente, lo que se llevó la atención de sus seguidores fue que comentó en pleno show de Perros Criollos que estaba viviendo solo luego de divorciarse.

El comediante en medio de su rutina de Perros Criollos afirmó: “Yo ahorita ando estrenando cocina, pero no la he usado. Bueno, lo que pasa es que no les voy a contar que me divorcié y esas cosas, ese es otro tema”, además de hablar de la experiencia de volver a vivir solo, Lokillo confirmó en el capítulo de su pódcast que se divorció, pero que no quiere profundizar en el tema, diciendo: “Estoy en casa nueva y ahora me dedico a pedir domicilios, tengo los fogones de la estufa intactos, están sin encender porque vivo solo y no he llevado a nadie todavía, se los juro”.

¿Quién es Karen, la exesposa de Lokillo?

Durante toda su carrera, Lokillo compartió que se enamoró de Karen cuando visitó el sitio de colchones en el que la bogotana trabajaba, desde ese momento la pareja decidió concretar una relación y además, tras cinco años de noviazgo, decidieron casarse. Juntos, tienen dos hijos, Santiago y Luciana que han heredado parte del talento de Lokillo, en el momento Karen se dedica a crear contenido en redes de su vida fit.