Estos son los cinco famosos que rechazaron ir a MasterChef por cuidar su salud mental y física

La reconocida Laura Acuña fue una del las celebridades que no quiso participar en el programa de gastronomía producido por RCN, porque no tiene suficientes habilidades para estar en el ‘reality’, dijo durante la entrevista que le hizo a Jorge Rausch en su programa de YouTube.

Por lo mismo, cuando a la reconocida presentadora la invitaron a participar en el concurso, en una ocasión, dijo que no: “Les quiero decir, alguna vez me ofrecieron participar en ‘MasterChef’ y yo dije: ‘No hay la menor posibilidad’. O sea, yo me muero de la angustia. Hay cosas en las que uno sabe que no es tan hábil y además odio competir”, reveló Laura Acuña.

Pero ella no ha sido la única que ha rechazado participar en el reconocido programa. De hecho, Kathy Sáenz recibió la propuesta para concursar en el ‘reality’, pero la rechazó porque “terminaría en la clínica” si aceptaba. La razón, contó Sáenz en una entrevista pasada, es que desde hace varios años es vegana y, para poder presentar un plato, tendría que probarlos y consumir carne.

Ahora bien, Alejandra Azcárate la invitaron tres veces al ‘reality’, reveló ella en sus historias de Instagram de 2021, pero por su poca destreza en la cocina prefirió decir que no: “Siempre he dicho que no porque el año pasado, en cuarentena, por ejemplo, reventé una refractaria metiéndola al horno con algo congelado; es que no se me da”, dijo en una historia de su Instagram.

Otro que rechazó la invitación fue el talentoso ‘Yo, José Gabriel’ quien confesó en uno de sus programas, cuando el invitado era Christopher Carpentier, el presentador aseguró que lo habían invitado, pero él ni siquiera consideró la posibilidad: “Aprendí, el mes pasado a calentar agua. Me han propuesto en dos oportunidades entrar a ‘MasterChef’, pero yo les dije: ‘No, de verdad que no. Es que no, no sabría hacer nada”, aseguró José Gabriel.

El comediante Lokillo fue otro de los que estuvo en la carpeta de RCN para concursar en el formato, pero él se negó porque no le interesa participar en ‘reality shows’, dijo en un entrevista.

‘Lokillo’ aseguró que ese tiempo lo podía invertir en construir otras cosas, aunque resaltó el trabajo que tienen que hacer las celebridades que sí aceptan participar en el reconocido programa de gastronomía.