¿Divo? ‘Lokillo’ reveló por qué ha rechazado participar en tantos reality shows

‘Lokillo’ ha participado en diversos programas de televisión a lo largo de su carrera en el mundo del espectáculo, pero tal parece que los reality shows no son de su agrado, ya que confesó que ha rechazado participar en varios. Sin embargo, también aclaró que tiene un motivo para tomar esa posición.

El comediante formará parte de ‘La vuelta al mundo en 80 risas’ junto a grandes figuras del espectáculo colombiano como Melina Ramírez, Don Jediondo, Piroberta y Lina Tejeiro, por mencionar algunas. Todos reunidos con la finalidad de hacer reír al público colombiano con sus ocurrencias.

Puede leer: La vuelta al mundo en 80 risas arranca el 15 de diciembre

Y si bien Lokillo ha demostrado estar entusiasmado por su nuevo proyecto televisivo, aprovechó para comentar a través de una serie de historias de Instagram que a pesar de no sentirse incómodo frente al público o las cámaras, los realities no son de su agrado, indicando también que ha recibido varias invitaciones pero todas las ha rechazado.

“A mí me han invitado a muchos reality shows en los últimos años. A todos les he dicho que no. Me han invitado a ‘MasterChef’, no sé, dos o tres veces y les he dicho que no; me han invitado a uno que hay por ahí de repostería y dije que no; recientemente me invitaron a ‘La isla de los famosos’ y dije que no”, confesó el joven.

Lea también: Lokillo promete hacer reír a su público con su nuevo show: ‘Todo un Lokillo renovado’

¿Por qué a Lokillo no le gusta participar en realities?

Si bien reveló que ha recibido varias invitaciones de grandes programas de telerrealidad, Lokillo confesó que más allá de que no le gusten, la razón detrás de su ausencia en este tipo de producciones se debe a que no le agrada la idea de que vean una faceta que suelen captar este tipo de shows.

“Lo que me da miedo es que los realities sacan la peor versión de uno y Colombia no está preparada para conocer mis secretos”, dijo el comediante en tono dramático mientras comentaba que no descarta que en el futuro pueda cambiar de opinión.