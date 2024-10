Carlos Calero rompió en llanto en plena emisión de ‘La Descarga’ tras recordar la enfermedad de su esposa

‘Día a Día’ es uno de los programas matutinos más vistos de Caracol Televisión, en el que varios presentadores se reúnen varios de los presentadores más recordados del país, comentan varios de los formatos del canal, además de entrevistar a diferentes personajes de interés. Uno de los presentadores más recordados en los últimos años es Carlos Calero, que además de este formato, es presentador de ‘Yo Me Llamo’ y ‘La Descarga’, programa en el que vivió un momento que lo llevó hasta las lágrimas.

En redes sociales, el programa de Caracol Televisión compartió este momento que no solo conmovió a Calero, sino a todo el jurado por este momento que le recordó al presentador los duros momentos que ha pasado en estos meses tras la pérdida de su madre y luego de que su esposa Paulina fuera diagnosticada con cáncer de seno.

Aunque Calero ha demostrado ser una persona positiva, está conmovido por la salud de su esposa, a quien cuida a diario. Tras la interpretación de Danny Levitto, Calero se acercó a hacer su trabajo de presentador al preguntar las sensaciones del concursante, pero no pudo evitar las lágrimas.

Varias de las personas, en los comentarios, le dieron mensajes de apoyo a él y a Paulina.

Esta fue la banda de la que hizo parte Carlos Calero

Carlos perteneció un grupo llamado Código 3, que fue bastante reconocida e incluso tuvo su paso por el Show de las Estrellas y en sus redes sociales, no dudó en compartir el momento que vivió junto al mítico Jorge Barón, quien le dio a muchos su inicio en los escenarios con la música. Carlos compartió este video y recordó como fue su paso por el grupo que marcó su juventud: “a historia para los que me conocen saben que la música me acompaña desde niño y se hizo realidad grabar un CD con el Grupo Código 3 un proyecto de vallenato Pop del cual tuve el honor de hacer parte de la mano de Chelito de Castro cuando terminaba ya mi carrera de comunicación social”.