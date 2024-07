Iván Lalinde de ‘Día a día’ reveló de los ataques que recibe por hablar del ‘Desafío XX’, “es un juego”

‘Día a día’ es un programa de entretenimiento que hace parte de la parrilla de contenidos de Caracol Televisión desde hace 23 años, llevándoles a los televidentes a diario varias figuras de la farándula criolla detalles de sus vidas contados por ellos mismos. Sin dejar de lado, una constante actualización en lo que tiene que ver con su ‘reality’ más icónico como lo es el ‘Desafío XX’, donde el grupo de presentadores aprovechan para dar su opinión con respecto al actuar de cada uno de los participantes quienes generan amores y odios, ahora Iván Lalinde reveló de los ataques que recibe por hablar del ‘Desafío XX’.

PUBLICIDAD

Si bien, Catalina Gómez, Carolina Cruz, Carolina Soto, Juan Diego Vanegas y Carlos Calero no dudan en sacar a flote sus participantes favoritas y la “tusa” más reciente tuvo que ver con Catalina, quien no dudó en mostrar su tristeza ante la salida de Arandú y Mapi, quienes fueron los más recientes eliminados del programa de entretenimiento, sin embargo, quien también en el mismo momento dejó ver su molestia con otras figuras fue precisamente Iván Lalinde, quien aseguró que algunos desafiantes van “en carrito” como lo es Natalia.

Aunque el presentador de ‘Día a día’ es libre de dar su opinión sobre el problema y de paso, aquello que no le gusta. Cabe resaltar que es el único que da sus declaraciones verdaderas con respecto al ‘Desafío XX’, pero su sinceridad ha traído consigo varias críticas las cuales dio a conocer por medio de su cuenta de Instagram, donde actualmente alcanza los más de 800 mil seguidores.

Recientemente, Iván Lalinde realizó una dinámica de preguntas para estar mucho más cerca de sus seguidores, pero los fuertes comentarios no faltaron y una de las primeros que respondió fue precisamente: “¿Por qué eres un guache, igual que el bocón de Alejo”? Ante el hecho, el presentador de ‘Día a día’ no guardó silencio y por medio de un video reiteró: “A una gente le gusta a otra no, pero así soy eso es lo que hay. Trato de ser lo más decente posible, pero a mucha gente le duele cuando uno dice la verdad o cuando es espontáneo. Me cuesta a veces. Imagínense que a mí nunca me habían atacado en mis redes sociales y ahora con la pasión del ‘Desafío’ mucha gente me destesta con lo que digo, cuando les digo que son unas brujitas de chambacú. La gente se ofende, es un juego, es un programa de entretenimiento, ¿no? Igual no le digo de mal, con Beba quedé bien y con Ana Mar también, así pasará con la otras que vayan llegando”.

Asimismo, otros internautas le sacaron a relucir algunos nombre de los participantes del ‘Desafío XX’ y la felicitación por su sinceridad: “quiero que cuando salga Glock sea frentero, le diga lo mal que le cae y habla de ella”, “me encanta que eres frentero, la mayoría lo piensa, pero prefiere ser hipócrita”, “que bueno que digas las cosas como son, el sol no se tapa con un dedo. La sinceridad ante todo”.

Lo cierto es que a pesar de ello, Lalinde fue directo frente a su manera de pensar, de referirse a los participantes y también de defender aquello que piensa, sin importar la serie de críticas de las que pueda llegar a ser blanco.