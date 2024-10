“Apagar ese impulso”: Natalia Durán reveló el motivo que la llevó a estar en celibato hace un tiempo

Natalia Durán es una conocida actriz colombiana, quien cuenta con más de 15 años siendo parte de destacadas producciones tales como ‘Rojo Carmesí' y ‘A corazón abierto’. Sin dejar de lado que la caleña tuvo que enfrentar un cáncer de tiroides que la llevó a cambiar de principio a fin su estilo de vida, el cual sigue manteniendo actualmente y recientemente Natalia habló del motivo que la llevó a estar en celibato desde hace un buen tiempo.

La actriz hace poco regresó a la pantalla con el Canal RCN, por medio de la telenovela ‘Rojo Carmesí', la cual no solo le permitió seguir explotando su más grande pasión, sino también poder compartir set junto a su hija, Mía. Si bien, las diferentes situaciones de salud que enfrentó son cosa del pasado, Natalia si ha buscado seguir diversos procesos de salud, en los cuales la buena comida termina siendo más que fundamental, acompañada también de un buena salud mental, ya que realiza algunas terapias de meditación, las cuales evidencia por medio de sus redes sociales.

Allí, fue donde precisamente, Natalia aprovechó para estar mucho más cerca de sus seguidores y por ende, realizar una dinámica de preguntas sobre aquellas dudas que tuvieran sobre su vida, una de ellas fue si aún continuaba con su celibato y ante el hecho la actriz terminó siendo bastante clara con el tema:

“Si sigo en celibato, celibato voluntario. Muchas veces yo recibo como preguntas muy íntimas y lo aprecio y lo agradezco porque sé que no es fácil. El celibato no es masturbación, no es ir y comprar un juguete. No está mal, pero el celibato voluntario es dejar descansar y no conectar de ninguna manera con la actividad sexual, simplemente apagar un poco ese impulso o ese fuego que es muy chévere, pero logra también traer vacíos, confusiones y que uno no esté tranquilo en otras partes de su existencia, entonces eso es el celibato”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Natalia Durán por medio de sus redes sociales.

¿Cuántos hijos tiene Natalia Durán?

Natalia Durán tiene tres hijos, Mía, Nina y Dante, sus dos primeras hijas ya habrían cumplido la mayoría de edad, mientras que su hijo estaría próximo y desde su corta edad ya se destaca en materia deportiva.