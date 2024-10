“Nos ganamos un 10”: Andrea Serna presumió en redes la emotiva comparsa de su hija

Andrea Serna, la presentadora estrella de ‘El Desafío’, está disfrutando de un merecido descanso tras la finalización de la vigésima edición del popular reality de competencia. La también locutora ha aprovechado este tiempo libre para dedicarlo a su hija Emilia, algo que, según ha confesado, le trae gran satisfacción. Después de meses de trabajo intenso, Serna se muestra entusiasmada por poder compartir más momentos en familia, disfrutando de actividades que fortalecen el lazo entre madre e hija.

A pesar de los compromisos actuales, Andrea busca crear espacio para vivir momentos significativos con su hija. En varias entrevistas y publicaciones en redes sociales, ha subrayado la importancia de equilibrar su vida laboral con su rol familiar, mostrando su dedicación tanto en su trabajo como en la crianza de Emilia.

Recientemente, la presentadora compartió un video en sus redes sociales donde acompañaba a su hija durante una comparsa de equitación. Andrea no ocultó su emoción y orgullo al ver a su hija participar activamente en el evento. En la publicación, expresó: “Cómo no compartir esta belleza con ustedes. Este fin de semana armamos tremenda comparsa con nuestros grandes amigos del universo ecuestre, el resultado: la tribu Be Jumpers, liderada por @danielitagrana2 y conformada por sus pupilos. ¡De locos!”, comentó, dejando ver su alegría por el momento especial que vivieron juntas.

Serna también mencionó en su publicación que las madres de los niños participantes se ganaron un “10 aclamado” por los disfraces que llevaron al evento. “Dato, estuvimos al frente de la creación y ejecución”, agregó, destacando el esfuerzo colectivo de las mamás para hacer de esta experiencia un éxito.

Los seguidores de Andrea no tardaron en reaccionar a la publicación, elogiando el talento de Emilia y lo hermosa que lucía con su atuendo de aborigen. Además, aplaudieron la dedicación de Andrea tanto en su vida profesional como en su rol de madre, reforzando su imagen como un ejemplo de equilibrio entre trabajo y familia.