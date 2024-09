“No todo me queda bien”: Andrea Serna sorprendió a sus fans con esta foto de su pasado

Andrea Serna sorprendió recientemente a sus seguidores con una imagen de su pasado, donde lucía mucho más joven y con un estilo completamente diferente al que ostenta hoy. En un video publicado en sus redes sociales, la presentadora de ‘Desafío XX’ reflexionó sobre su evolución en términos de moda y cómo fue su proceso para encontrar un estilo propio. Según comentó, si pudiera regresar en el tiempo, le encantaría ofrecerse algunos consejos para haber acelerado su búsqueda de una identidad de vestimenta más coherente con su personalidad.

En el video, Andrea agradeció los elogios que suele recibir por sus atuendos, aunque con humildad señaló que no todo lo que se pone le queda perfecto, desmintiendo la idea de que siempre acierta con sus outfits.

“No, no todo me queda bien, pero gracias por esas palabras”, expresó la presentadora, explicando que la construcción de su estilo ha sido un proceso de años. Comparó esta búsqueda personal con la experiencia de mudarse de casa y decorarla: “Empiezas a decorar, pones un sofá aquí, luego decides que no va allí y lo cambias de lugar, inviertes en unas telas, cambias unos cojines. Así es el proceso de encontrar tu estilo, lo vas moldeando y afinando”.

Además, Serna enfatizó la importancia de sentirse cómoda y segura con lo que uno lleva puesto, más allá de seguir tendencias o las opiniones de los demás. Aconsejó a sus seguidores que siempre se guíen por cómo se sienten con las prendas, y que no sigan ciegamente lo que dicta la moda. Usó el ejemplo de los jeans descaderados o de tiro alto, indicando que, si no te ves bien con ellos, simplemente no son para ti: “Identificar qué prendas te hacen sentir segura, regia, estupenda, fabulosa, es clave”.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una foto que la propia Andrea publicó en su video, dejando boquiabiertos sobre el gran cambio que ha dado con el transcurso de los años.

Andrea Serna La presentadora de 'El Desafío' sorprendió a sus seguidores con una foto de su pasado. / Foto: Instagram @andreasernafotos - Tomada el 18 de septiembre de 2024.

Finalmente, Andrea recordó que el proceso de encontrar un estilo personal puede ser rápido para algunas personas, mientras que para otras puede tomar más tiempo, pero eso no debe ser motivo de angustia. Con su característico estilo jovial, cerró el video invitando a sus seguidores a disfrutar del proceso y a no tomarse demasiado en serio los tropiezos en la búsqueda del estilo perfecto.