¿Nació el amor? Exparticipantes del ‘Desafío XX’ decidieron iniciar una especial relación afuera del reality

Caracol Televisión ofrece varios formatos de reality shows que son muy populares entre los televidentes, y uno de los más icónicos es El Desafío. Este programa, que ha destacado por mostrar durante años el espíritu competitivo de numerosos deportistas y entusiastas del deporte en Colombia, ha permanecido en emisión por dos décadas. Precisamente para conmemorar la edición llegó la temporada de ‘El Desafío XX’ en el que además de la competencia, hubo varias parejas que se llevaron la atención como Kevyn y Natalia, ahora la pareja que se viralizó en redes es otra.

Se trata de Karoline, una de las concursantes que se fue eliminada y que se llevó el cariño de la gente junto a Jerry, el costeño que aunque mostró interés por Karo no dio el paso. En el pódcast de El Sentenciado, Jerry comentó que desde que convivía con Karoline en el reality entrenando, sentía gran atracción, pero solo cuando ambos estaban fuera del concurso decidió actuar frente a sus sentimientos.

Jerry comentó: “la sacan del programa y yo seguía pensando en ella. Era muy hermosa, me gustaba mucho pero ella me dijo que a mí me gustan las mujeres”, aunque Karoline se ha declarado abiertamente bisexual. Aunque el amor no nació entre ellos, ambos llevan una amistad muy cercana que aprecian mucho más que una posible relación.

El participante de El Desafío XX que se comprometió

Se trata de Vittorio Orodico Doglioni, nacido en Cali, que se ha robado bastante protagonismo en redes sociales por hablar sobre dieta cetogénica y los grandes cambios que ha tenido luego de iniciar con este estilo de vida, además de la relación bastante cercana que tuvo con ‘Campanita’ como amigos. Ahora, Vittorio está celebrando una nueva etapa de vida tras comprometerse con su novia, quien lo acompaña en sus procesos de redes sociales y en el mundo fitness.

Al parecer, el exconcursante compartió de un especial viaje junto a su novia, su nombre es Melisa Hernández que también se dedica a las redes sociales y al parecer en Santa Marta decidieron dar el siguiente paso en su relación, con un especial mensaje acompañado de una serie de fotografías ambos celebraron su compromiso. “No fue solo tu mirada la que atrapó la mía, sino que sentí que el destino nos estaba juntando de una manera que no entendía en ese momento, pero que hoy, con cada día a tu lado, cobra todo el sentido del mundo”, afirmó el exparticipante de ‘El Desafío’ en sus redes sociales.