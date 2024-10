Aida dejó a WestCol para ser madrastra; su nuevo novio tiene hija que fue reina

Una de las creadoras de contenido más populares de Colombia es la costeña Aida Victoria Merlano, distinción que está respaldada por los más de 6,7 millones de seguidores que tiene en Instagram, mismos que están que no caben de la dicha por ver que le volvió a sonreír al amor tras su ruptura con el streamer WestCol. El engargado; un hombre que responde a Juan Tejada y del que se conoce tiene una hija que fue reina.

PUBLICIDAD

Aida y su nuevo amor están más tragados que nunca y se lo demuestran compartiendo tiempo de calidad en discotecas y eventos masivos; a lo que se le suma e l regalazo que Juan le hizo recientemente a Merlano, una yegua de paso fino que vale una millonada y que dejó opacada a la cabra que en su momento le obsequio ‘West’.

Westcol, exnovio de Aida Victoria reacciona al regalo de su nuevo novio (@aidavictoriam @twitchwestcol_1)

Los días han pasado y se han ido descubriendo nuevas cosas relacionadas con la vida de tejada, dentro de ellas que tiene una hija, Sara, joven, que se convirtió en viral en TikTok luego de regalarle un emotivo mensaje por todos las comodidades y lujos que le ha dado su padre a punta de trabajo: “Tengo el privilegio de decir que yo si tengo un papá presente, que siempre se esfuerza por darme lo que él no tuvo en su infancia, nunca deja de trabajar para darme lo mejor; aunque a veces no me lo merezca. Él mueve cielo, mar y tierra por verme feliz, siempre estaré eternamente agradecida con él, porque es un gran hombre, un gran padre y un gran ejemplo para mí”.

En la emotiva publicación que la mujer hizo en la plataforma china también se alcanza a observar que ella hizo parte del concurso de belleza ‘Teen World Colombia’, al que ingresó en representación del departamento del Cauca. ‘Sarita’ como la llaman sus seres queridos también es muy popular en las redes, llegando a acumular 28.000 seguidores en su perfil.