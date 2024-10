¿No terminaron? ‘Epa Colombia’ explicó por qué aún sigue saliendo con Karol Samantha

‘Epa Colombia’ ha tomado por sorpresa a sus seguidores en Instagram, ya que después de haber protagonizado varias historias en donde indicaba que su relación con Karol Samantha había terminado, en otra serie de publicaciones apareció nuevamente junto a ella, aprovechando una de ellas para explicar por qué se siguen frecuentando.

La empresaria contó hace un par de semanas que su romance con la joven no iba más, publicando en una historia de Instagram una conversación en donde quedaba en evidencia que ambas estaban pasando por una situación complicada en su relación.

Seguidamente, despejó todas las dudas al asegurar en una sesión de preguntas y respuestas que en efecto su relación había terminado por completo, refiriéndose a Karol como su “expareja”.

Y si bien después de esto la joven no había aparecido más en las publicaciones de Epa Colombia, hace pocos días el panorama cambió por completo, ya que en uno de sus perfiles en Instagram se dejó ver nuevamente en compañía de Karol Samantha.

Pero durante el pasado fin de semana, el par decidió protagonizar una historia en donde ambas aparecían en un carro mientras sonaba de fondo el tema de Feid y Masaik, ‘Se me olvida’, con Epa Colombia cantando el coro y aprovechando para aclarar la razón por la cual sigue apareciendo con su exnovia.

“Solo estamos por la niña”, dijo la influencer para después seguir cantando la canción. Por su parte, Karol Samantha también dijo lo mismo que su expareja.

¿Epa Colombia se iba a casar con Karol Samantha?

A pesar de que hace varias semanas contó que su relación había terminado, varios de sus seguidores quedaron confundidos debido a un video que se filtró en el que Epa Colombia presuntamente le habría pedido matrimonio a su expareja, mostrando cómo le entrega un caja con anillo y una nota con la propuesta matrimonial.

Sin embargo, días después la empresaria decidió aclarar la situación indicando que nunca tuvo planes de contraer nupcias con Karol Samantha: “¿Cómo crees que yo me voy a casar, amiga, si no estoy segura ni de mí misma? Casar es un compromiso con Dios, es de amar y respetar, y cuando se acaba el respeto pues no hay nada. Ya te dije, amiga, que ahoritica soy como Shakira”.