‘Epa Colombia’ confesó que hizo firmar capitulaciones a Karol Samantha, ¿motivo de su ruptura?

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’ es una creadora de contenido y empresaria, quien se dio a conocer en las redes sociales luego de compartir varias situaciones de su vida en tono jocoso. Luego de varios años y algunos procesos judiciales que enfrentó, la influencer se convirtió en la reina de las keratinas, llevando sus productos a diversas ciudades del país y estas mismas trajeron consigo millonarias ganancias. En medio de este camino, la bogotana volvió a encontrar el amor, dándole la bienvenida a su hija, Dafphe, pero la felicidad no es completa, pues Epa Colombia confesó que hizo firmar capitulaciones a Karol Samantha.

La creadora de contenido vivió una relación de varios años con Diana Celis, futbolista de Independiente Santa fe, quien estuvo desde antes que Epa Colombia adquiera millonarias ganancias, pero ante la terminación de mala manera de su relación, la jugadora apeló por aquello que le correspondía quedándose así con una muy buena tajada, “Diana me demandó en 2022 y me quitó 4.000 millones de pesos, la casa de Restrepo de 1.900 millones, 500 millones en efectivo y el apartamento en Olaya”, fueron algunas de las declaraciones expuestas por Epa Colombia.

A pesar de este duro capítulo, la bogotana siguió adelante con su relación con Karol Samantha, quien ya tenía un hijo y ahora comparten a su pequeña que fue concebida a través de fecundación in vitro. Pero a pesar de la felicidad por cumplir su sueño de ser madre y estar con su pareja, la misma Epa Colombia confirmó que su ruptura con Karol, con quien tenía hasta planes de matrimonio.

Aunque han sido pocos los detalles revelados, Epa Colombia recientemente estuvo haciendo parte de una entrevista para Caracol Televisión, donde confesó que le hizo firmar capitulaciones a Karol Samantha: “Ella ya firmó capitulaciones y también firmamos un documento cuando mi hija nació y que todo lo que tengo yo le pertenece a ella y no al hijo de Karol, porque ella también tiene un hijo, entonces me he blindado de todo. Aunque es difícil, es duro uno decir, trabajo para otra persona y que esa otra persona venga y te quite”.

¿Cuál fue el precio que pagó ‘Epa Colombia’ por su inseminación artificial?

‘Epa Colombia’ confesó durante una entrevista para ‘Desnúdate con Eva’ que la inseminación artificial le costó alrededor de 200 millones de pesos, sin embargo, ella también hizo parte de algunas publicidades que también le permitieron realizar este proceso. Aunque no fue sencillo, ella pudo elegir el color de ojos y el sexo de su bebé.