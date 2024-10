Epa Colombia comentó el incómodo momento que vivió en famoso restaurante por Yina Calderón

Epa Colombia y Yina Calderón son dos de las figuras mediáticas colombianas que acaparan la atención del público constantemente por su peculiar personalidad y sus apariciones en los medios de comunicación. Su amistad, marcada por momentos de gran complicidad y también por algunas controversias, ha sido objeto de crítica por parte de sus seguidores. Ambas influencers han compartido detalles íntimos de su relación, incluyendo momentos de apoyo mutuo y también algunas discusiones públicas. Esta dinámica ha generado un gran interés en sus fieles seguidores, que siguen de cerca los altibajos de su amistad. Es por eso, que Epa contó el incómodo momento que pasó en Andrés Carne de Res a causa de su amiga.

La influencer por medio de sus historias relató que en la noche del domingo quiso salir a cenar con su hija y su pareja al polémico restaurante, Andrés Carne de Res, explicando que hace mucho no salía porque ha estado en recuperaciones de sus últimas cirugías. Pero al terminar su comida y dirigirse a pagar, los empleados del lugar le comunicaron que Yina Calderón debía una cuenta de $1′200.000, a lo que Epa se sintió totalmente apenada y se preguntó que por qué le decían a ella sobre el saldo de la influencer. “Uy, no amiga, me dio una pena, yo como qué hago, yo porque tengo la culpa de que Yina no haya pagado, pero ella sí pagó, es que a Yina no la quieren en ningún lado” afirmó entre risas la empresaria.

Posteriormente, Epa Colombia mostró la conversación que tenía con Yina Calderón comentándole lo que había sucedido en el famoso restaurante, su amiga le contestó que ella había pagado todo el monto, que tenía el número del restaurante en su WhatsApp y que ya les había escrito para aclarar la bochornosa situación. Adicional a esto, Epa manifestó que no quería que los empleados del lugar se metieran en problemas, pues ellos le dijeron que lo que debía Yina se los descotaban de su nómina.