¿No se preparó? Nicolás Arrieta reveló por qué no participó en el evento de boxeo de ‘Westcol’

Nicolás Arrieta le reveló a sus seguidores que si bien iba a formar parte del evento de boxeo que organizó Westcol el pasado domingo, al final quedó excluido de la alineación, explicando a través de una historia en Instagram la razón por la cual no se pudo medir con su contrincante en el ring.

La tercera edición de ‘Stream Fighters’ reunió a una gran cantidad de influencers y creadores de contenido en un recinto para entretener a sus fanáticos con varias peleas, no solo en el lugar del evento, sino también a través de la plataforma Kick, reuniendo a una gran cantidad de espectadores virtuales.

Y para esta oportunidad, Nicolás Arrieta fue considerado por el streamer para que formara parte de su evento, algo que hizo público hace algunos meses cuando apenas empezaba a mostrar algunos de los participantes confirmados.

Por su parte, youtuber también aprovechó para hablar al respecto e incluso bromear con el hecho de que tenía en mente qué influencer quería enfrentar en el ring, haciendo referencia a Yeferson Cossio, figura con la que ha tenido varios roces en el pasado.

Y si bien no tenía algún contrincante asegurado, durante varias semanas compartió algunas historias en donde se podía ver que estaba entrenando en el gimnasio e incluso recibiendo clases de boxeo de parte de un instructor, de modo que pudiera tener mejor condición que en su pasado encuentro con ‘La Liendra’ donde terminó encontrando la derrota.

Pero su entrenamiento y acondicionamiento no sirvió de mucho debido a que no terminó formando parte de la alineación final del evento de Westcol, dando sus explicaciones al respecto a través de una historia en Instagram.

¿Por qué Nicolás Arrieta no participó en Stream Fighters 3?

A través de una historia en Instagram, el youtuber compartió una captura de pantalla de una conversación que tuvo con uno de sus seguidores quien no dudó en preguntarle por qué no apareció como participante del evento.

Ante esta pregunta, Nicolás Arrieta respondió: “West me invitó pero La Liendra no quiso subir, ni ‘Paisavlogs’ por una cirugía o algo así”, lo que daría como resultado que el joven no subió al ring debido a que no pudo tener un contrincante.

Esto confirmaría la versión que dio a principios del pasado mes de julio donde indicó que no tendría una revancha con La Liendra debido a que el influencer declinó la oferta: “La Liendra se cag*, dijo que no se subía”.