“¿Eres Nicolás Maduro?”: Le dan ‘palo’ a Nicolás Arrieta por salir en defensa de Gustavo Petro

El youtuber colombiano Nicolás Arrieta ha sido objeto de fuertes críticas en las redes sociales tras publicar un video en el que pidió apoyo al presidente Gustavo Petro, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) iniciara una investigación sobre posibles irregularidades en la campaña del mandatario. Arrieta, conocido por sus polémicas declaraciones, exhortó a sus seguidores a defender al presidente, lo que ha generado un intenso debate en redes.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Cony Camelo le siguió los pasos a Petro y le envió crudo mensaje a periodistas hombres en Colombia

En el video, Arrieta señaló que, más allá de las diferencias políticas, era necesario respaldar a Petro y la democracia. Esta postura dividió opiniones, pues muchos de sus seguidores consideran inapropiado su apoyo al jefe de Estado en un momento tan delicado, cuando el poder electoral evalúa posibles cargos en su contra relacionados con su campaña electoral.

El exnovio de la influencer Loren Esteban también compartió un extracto de las declaraciones del presidente Petro, en el que el mandatario pidió que se respete la democracia y su elección constitucional, subrayando que fue elegido por 11 millones de colombianos que confiaron en su proyecto para liderar el país.

Sobre este tema, Arrieta manifestó su apoyo a la defensa de la democracia, declarando: “Independientemente de que les guste o no, la democracia hay que respetarla, (Petro) es el presidente electo por las personas que votaron. Me parece terrible, me parece algo asqueroso, hay que salir a las calles, no por el presidente sino por defender la democracia. La democracia es algo que se respeta, fue el presidente electo por la voz popular, así les guste o no, terrible me parece, hay que salir a las calles amigos”.

Las reacciones no tardaron en llegar y muchos usuarios en redes sociales atacaron al youtuber por su apoyo hacia el “proyecto progresista” de Petro. “Este man perdió la poca credibilidad que tiene”; “Los ‘influencers’ son lo peor que le ha podido pasar a la humanidad”; “¿Tú eres Nicolás Arrieta o Nicolás Maduro?”; y “A dejar de seguir a este tipo que no sabe qué es democracia”, fueron algunas de las duras críticas que recibió Arrieta por su postura política.