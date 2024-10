Nicolás Arrieta aseguró que tiene demandado al ciudadano al que le pegó tremendo golpazo en la cara

El pasado jueves 10 de octubre se viralizó un bochornoso vídeo que manchó la imagen del famoso youtuber colombiano Nicolás Arrieta, quien retó a un ciudadano a una pelea callejera luego de que, presuntamente, un perro lo mordiera. Según se vio en los vídeos difundidos en redes sociales, Arrieta retó a una pelea a un hombre en un parque de Bogotá y aunque le ‘metió' tremendo golpazo en la cara aseguró que lo tiene demandado.

En el vídeo se ve a Nicolás Arrieta, en aparente estado de alicoramiento o bajo los efectos de algún estupefaciente, retando a una pelea a un hombre que estaba con su pareja paseando a su perro. Arrieta alienta al hombre a pelear, a pesar de que una mujer que lo acompañaba, quien aparentemente sería su novia, le pedía que no lo hiciera.

El conflicto presuntamente surgió debido a que un perro habría mordido a la mascota de Nicolás Arrieta y al propio youtuber, quien reaccionó de esa manera agresiva en defensa de su mascota y de él. En medio de la discusión, Arrieta le propina un golpazo en la cara al hombre con el que estaba discutiendo, pero esto no generó una reacción agresiva en contra del youtuber, quien estaba notablemente alterado.

Nicolás Arrieta salió a dar la cara luego de su pelea con un ciudadano en un parque de Bogotá

Ante la masiva viralización del vídeo de la pelea, Nicolás Arrieta salió a dar la cara en La Red, de Caracol, y habló sobre qué fue lo que sucedió en realidad y lo qué ha pasado con el caso. “Simplemente el perro del vecino me mordió y si tú ves el vídeo en detalle el vecino me ataca a mí primero, lo que hice se llama defensa personal y el proceso en este momento está en la Fiscalía”, aseguró el youtuber colombiano.

“El perro de él me muerde, le pido que lo agarre y me dice que no. El perro intentó morder a mis otros perros y yo simplemente le digo ten cuidado. Es un señor más grande que yo, pesa más que yo, realmente no le pude causar daño, yo actué en defensa propia y el proceso está en Fiscalía por lesiones personales”, aseguró Arrieta. Finalmente el youtuber aseguró que en ningún momento abusó de su fuerza y actuó correctamente.