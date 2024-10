Así es como Andrés Parra evita hacer el papel de Pablo Escobar cuando se lo piden en la calle

Andrés Parra es uno de los actores más talentosos y reconocidos de Colombia, con una carrera artística que ha dejado huella en la televisión y el cine tanto a nivel nacional como internacional. Aunque ha interpretado numerosos personajes, su papel más icónico y recordado es el de Pablo Escobar en la serie “Pablo Escobar: El Patrón del Mal”, una producción que relató la vida del notorio narcotraficante y que tuvo un impacto significativo en la audiencia nacional y mundial. Este papel lo consagró como uno de los grandes actores del país, permitiéndole destacarse en otros proyectos de relevancia.

Parra ha demostrado una gran versatilidad actoral, pero su interpretación de Escobar es sin duda la que más lo ha marcado. La crudeza y el realismo con los que interpretó al capo del narcotráfico lo hicieron merecedor de múltiples elogios, pero también lo encasillaron momentáneamente en el rol del villano, algo que, como él mismo ha confesado, fue difícil de manejar en su carrera posterior. A pesar de los desafíos que esto le trajo, su talento le ha permitido salir adelante con roles muy diversos.

Para prepararse para el papel de Pablo Escobar, Andrés Parra se dedicó a estudiar a fondo la vida del narcotraficante durante tres meses. En ese tiempo, recopiló información de archivos, entrevistas y documentales que le permitieran captar la complejidad de uno de los personajes más polémicos de la historia colombiana. El actor ha señalado que fue un trabajo emocionalmente exigente, pero que le permitió entender mejor el impacto que tuvo Escobar en Colombia, especialmente entre finales de los años 80 y principios de los 90.

En una reciente entrevista con la emisora Tropicana, Andrés Parra compartió que, a menudo, la gente en la calle lo aborda para pedirle que imite la voz de Pablo Escobar. Aunque lo hacen con admiración, el actor confesó que no le gusta acceder a esas peticiones, ya que para él es un tema delicado.

Parra explicó que prefiere evitar imitar al narcotraficante y suele usar una “mentira piadosa” para evadir esas solicitudes. “Me gano la cara de cul… de la gente porque yo no puedo hacer eso. Yo digo una mentirita piadosa que es por derechos, yo me salgo por ahí. Porque qué pasa, no es el Pirulino, o sea Pedro el Escamoso, el Chavo o Mickey Mouse. Es un man que… es una vaina grave”, afirmó el actor, haciendo referencia a la gravedad del personaje que interpretó.