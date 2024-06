Andrés Parra contó qué objetos guarda de Escobar, Messi y Chávez a lo largo de su carrera

Andrés Parra se ha consolidado como uno de los actores más destacados de Colombia, conocido por su capacidad para encarnar a personajes complejos y memorables. Su versatilidad actoral ha brillado en producciones icónicas como ‘El Comandante’ y ‘Escobar, el patrón del mal’, donde interpretó al infame narcotraficante Pablo Escobar. Estas actuaciones no solo han cautivado a millones de espectadores en Latinoamérica, sino que también han resonado en audiencias de todo el mundo.

En una reciente entrevista con la emisora Los 40 Principales, el talentoso actor vallecaucano compartió anécdotas fascinantes sobre su carrera y reveló que guarda objetos representativos de los personajes que ha interpretado. Parra explicó que estos recuerdos tienen un valor sentimental significativo, ya que cada uno simboliza una etapa importante de su trayectoria artística.

“De todos, yo me quedo con algo,” afirmó Parra. “Por ejemplo, de ‘Escobar, el patrón del mal’, tengo la libreta, la original. De Hugo Chávez (‘El comandante’) me quedé con la banda presidencial y la boina.” Estas declaraciones subrayan cómo Parra se adentra tanto en sus personajes que siente la necesidad de conservar partes tangibles de esas experiencias.

Andrés Parra hasta apareció en ‘El Señor de los Cielos’ Foto: Caracol

Entre risas, Parra recordó otros tesoros que ha acumulado a lo largo de su carrera. “Hice una película que se llamaba ‘La pasión de Gabriel’ y ese man usaba un poco de manillas y me las quedé todas… De otro país me robé una chaqueta también,” confesó. Estas historias reflejaron no solo su dedicación a su arte, sino también su sentido del humor y su habilidad para encontrar valor en los detalles.

andres-parra.jpg

Un relato particularmente curioso fue sobre su experiencia en la serie ‘Los protectores’, donde trabajó junto al astro del fútbol Lionel Messi. Parra relató cómo se quedó con un objeto único: “En cuanto a la serie ‘Los protectores’, tengo un cordón umbilical firmado por el ‘campeón del mundo’ y dicho objeto no lo posee más nadie.” Aunque lamentó no haber llevado una camiseta para que Messi la firmara, se conformó con su peculiar recuerdo.

“Eso se llama una ‘Andrezada’,” bromeó Parra. “Fui el único al que no se le ocurrió y Messi se quedó como una hora más firmando camisetas, pero ¿quién tiene un cordón umbilical firmado por Messi?”.