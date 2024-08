Aleja de ‘El Desafío’ reapareció en redes tras incidente; tiene varias lesiones

Aleja del 'Desafío The Box' se defiende de las críticas tras caer varias veces en la pista de aire

Para julio de 2023, la bogotana Alejandra Martínez se convirtió en la ganadora de la temporada 19 de ‘El Desafío’, programa concurso de Caracol Televisión que le entregó $400 millones de pesos a ella y a Alejandro Calderon, ‘Sensei’. Tras su salida del concurso, ‘Aleja’ se ha destacado como figura digital, hasta el punto que ya llegó a acumular un millón de seguidores en Instagram, red social en la que habló de las delicadas lesiones que le dejó un incidente que sufrió.

Tras ausentarse de sus labores como creadora de contenido, Martínez le dio un parte de tranquilidad a sus fanáticos al informarles las razones por las que está usando una rodillera de compresión en una de sus piernas, algo que le ha impedido cumplir a cabalidad con sus estrictas rutinas de entrenamiento:

“Me mandé a examinar absolutamente todo. Todo salió muy bien, únicamente fue el tema de mi rodilla, muchas personas me están escribiendo, pero realmente no fue entrenando, fue una forma muy pendeja; hay que tener cuidado cuando andamos con medias y una resbalada, porque eso fue lo que me pasó, hice un mal movimiento y mi cuerpo cayó sobre mi rodilla. En este momento tengo en mis ligamentos colaterales lesiones grado uno y grado dos”, expresó la mujer de 25 años, que en su momento fue estudiante de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en la capital colombiana.

“Puedo caminar, puedo estar normal, pero hay ciertos movimientos que me duelen, como el estar mucho tiempo sentada y ponerme de pie. (...) La idea es hacer terapias, ir a fisio juiciosa; puedo entrenar, pero un entrenamiento totalmente guiado en el que no tenga que intervenir mucho con mi rodilla, pero si puedo hacer tren inferior y fortalecimiento que es lo más importante”, añadió Martínez en sus historias.