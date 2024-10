“Solo Maluma”: Ilenia Antonini recordó qué jurado de ‘La Voz Kids’ no volteó a verla y le dolió

La actriz Ilenia Antonini sigue cosechando éxitos en el mundo del entretenimiento desde su juventud. Conocida por su participación en diversas producciones de televisión y recientemente en la sexta temporada de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, Antonini ha demostrado ser una artista versátil, combinando su pasión por la actuación con el canto. Aunque su paso por el reality culinario la hizo ganarse el cariño de los televidentes, su trayectoria en la industria del espectáculo comenzó mucho antes, cuando apenas era una niña, destacándose en varias producciones juveniles.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Ilenia Antonini, de ‘Masterchef’, contó quién de su familia no quería que fuera actriz

A lo largo de su carrera, Ilenia ha participado en producciones como ‘Chica Vampiro’ y ‘La Nocturna’, donde su carisma y talento la hicieron una de las favoritas del público juvenil. Además de su trabajo en la televisión, la actriz ítalo-colombiana ha desarrollado una pasión por la música, lo que la llevó a participar en competiciones de canto.

Durante una entrevista reciente, la joven artista fue consultada sobre algún proyecto en el que se arrepintiera de haber participado, y Antonini sorprendió al confesar que fue en La Voz Kids. La actriz mencionó que no fue el mejor momento de su carrera para estar en ese programa, ya que no se sentía lo suficientemente madura, ni vocal ni mentalmente. Esta experiencia, que ocurrió cuando tenía apenas 14 años.

“Me chocó mucho. Pasé la primera audición y quedé en el equipo de Maluma. En la primera batalla salí, y siento que uno lo dimensiona a esa edad como un fracaso enorme”, relató Ilenia. A pesar de haber avanzado en el proceso inicial del programa, su salida fue un golpe duro que le llevó tiempo asimilar.

Antonini también mencionó que, durante esa experiencia, esperaba con ilusión que el cantante Andrés Cepeda se volteara para seleccionarla en la audición a ciegas, pero no fue así. “Hice muchas audiciones para llegar a la audición a ciegas, y me moría de ganas porque se volteara Andrés Cepeda, pero nada, me dolió. Al final, solo Maluma se volteó. Al menos entré, pero en la primera batalla salí, y fue un periodo muy corto que me dio muy duro”, confesó.