Ilenia Antonini, de ‘Masterchef’, contó quién de su familia no quería que fuera actriz

Ilenia Antonini, quien recientemente captó la atención de los televidentes con su participación en el reality gastronómico ‘MasterChef Celebrity’, compartió detalles íntimos sobre sus primeros pasos en el mundo de la actuación. En una reveladora entrevista, la también cantante ítalo-colombiana mencionó que desde una edad temprana se sintió atraída por la magia de la televisión, inspirada en su madre, quien también es actriz.

La historia de Antonini incluye un giro inesperado: a pesar de tener el ejemplo de su madre en la industria del entretenimiento, inicialmente hubo reservas dentro de su círculo familiar. Antonini compartió que su madre, quien ya había experimentado las complejidades del medio artístico, tenía preocupaciones sobre la exposición mediática y los desafíos emocionales que enfrentaría como joven actriz.

“Es curioso, mi mamá es actriz”, explicó Antonini en la entrevista. “Cuando era pequeña, solía acompañarla mucho a las grabaciones. Aunque me encantaba actuar desde muy joven, mi mamá no quería que siguiera ese camino tan pronto. Para ella, el medio era complicado y temía que me expusiera demasiado joven a la crítica pública y a los desafíos del ego que a menudo se encuentran en la actuación”.

La joven artista recordó un momento decisivo cuando tenía 9 años, durante un casting para comerciales. Aunque le ofrecieron un papel en una novela, su madre inicialmente se opuso. Sin embargo, luego de negociaciones y compromisos, Antonini logró convencerla de permitirle actuar, comenzando con un papel pequeño que eventualmente se expandió debido a su pasión y talento innegable.

“Al principio, solo serían dos capítulos grabados los fines de semana para no interferir con mis clases”, dijo Antonini. “Pero a medida que avanzaba, mi mamá vio cuánto disfrutaba actuando y decidió apoyarme en mis futuros proyectos. Ese fue un punto de inflexión en mi carrera”.

La historia de Antonini no solo destaca su habilidad actoral, sino también la importancia de seguir las pasiones personales con el respaldo adecuado.