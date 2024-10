¿Ha cambiado mucho? Yeison Jímenez compartió una foto de su infancia

Yeison Jiménez, el reconocido cantautor y compositor colombiano originario de Manzanares, Caldas, ha logrado consolidarse como uno de los referentes de la músia popular en Colombia, su carismática personalidad y su potente voz en el género lo ha llevado a conquistar al público con sus canciones llenas de sentimiento y ritmo, que hablan de amor, desamor y vivencias cotidianas. Su estilo musical, que fusiona elementos tradicionales con sonidos modernos. Además de su carrera musical, el caldense ha incursionado en el mundo de los videoposcast, ya que ahora tiene su propio espacio para entrevistas. Esta vez por medio de sus redes sociales mostró una foto bastante curiosa.

Por estos días, en la red social Instagram ha sido tendencia usar una plantilla titulada “ustedes de chiquitos” en la que miles de personas se han animado a mostrarse en su niñez, Yeison Jiménez no fue la excepción, pues animo a postear dos fotos de su infancia, en la primera de ellas no es tan fácil de reconocer, mientras que en la segunda foto aparece con dos niños más, que no se sabe con certeza quienes son.

El artista, en medio de una de sus entrevistas, contó la curiosa historia de cómo alguna vez la policia lo estaba buscando, ya que pensaban que lo habían secuestrado,“Yo venía muy cansado y cantaba en Medellín y yo siempre me quedaba en un hotel que se llamaba “de tal forma”, para no decir el nombre. Resulta que ese día la reserva me la hicieron en un hotel que se llamaba exactamente igual, solo que le cambiaba una palabra. Yo llegué al hotel que me reservaron, me acosté a dormir; siempre me tomaba valeriana, o algo para descansar, porque a mí siempre me despiertan”, reveló Yeison.

“Pues resulta que eran la 1:50 a.m y yo me despierto porque sabía que donde cantaba cerraban a las 2:30 a.m. (...) Cuando prendo el teléfono, porque yo siempre lo apago, tenía 70 llamadas perdidas y me estaba buscando la Policía, porque creían que me habían secuestrado. Resulta que el equipo de trabajo se había ido a despertarme al otro hotel, pensando que yo estaba allí”, complementó.