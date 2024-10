Yeison Jiménez perdió cientos de millones por grave error de una empleada

El municipio de Manzanares, Caldas , vio nacer hace 33 años a uno de los máximos exponentes del género popular en Colombia, Yeison Jiménez, hombre que no solo ha destacado en el ámbito musical, también en el empresarial, incorporando su nombre en rubros relacionados con la ganadería, la agricultura, la finca raíz, los textiles, entre otros. Pero en esta faceta de su vida se ha enfrentado con ‘cacharros’ bastante complicados, uno de ellos que lo llevó a pagar una millonaria multa por culpa de uno de sus colaboradores.

PUBLICIDAD

A su innegable talento para el canto y su visión en los negocios, se le sumó una reciente habilidad a Jiménez, la de pódcaster, nicho que lo llevó a montar su propio formato que lleva por nombre ‘Camino al éxito’, por el que han pasado personajes como el futbolista Macnelly Torres, y el influencer La Liendra.

Que no se lo cuenten en la calle 👅📲 >>> Yeison Jiménez presentó a su hermana versión mejorada; es una famosa presentadora de Caracol

Yeison Jiménez más ‘boleta’ que ‘La Liendra’ Fotos: Instagram @yeison_jimenez @la_liendraa

Justamente uno de sus más recientes invitados fue el paisa Santiago Ospina, hombre reconocido en el mundo empresarial por su marca ‘X Hobbies’, mismo al que Jiménez le dio a conocer la abismal cantidad de dinero que pagó, luego de que una de sus empleadas no pagara lo correspondiente a una planilla de otros de sus colaboradores:

“Hace cinco años le dije a mi equipo que no quería problemas fiscales y siempre pago lo mejor que puedo, obviamente tenemos errores y se desorganizan cosas, tengo un equipo contable ni el hijuep*&%$ y gracias a Dios estamos haciendo las cosas bien. Puedo salir adelante porque tengo una responsabilidad social fuerte y obvio como cualquier humano me puede equivocar. Una señora, que era mi gerente, no pagó una planilla de $1′850.000 pesos a tiempo, por un día, y la multa fue de $900 millones de pesos. Y eso es de lo que no nos hablan a nosotros los emprendedores”, reveló el intérprete de ‘Ni tengo ni necesito’.