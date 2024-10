Mabel Cartagena se someterá a un tratamiento médico que la tiene “angustiada”

Mabel Cartagena le dejó saber a sus seguidores que esta semana comenzó un nuevo tratamiento médico para cuidar de salud y su figura, compartiendo a través de una historia de Instagram de qué se trata este procedimiento y las razones por las cuales está un poco preocupada por los resultados de esto.

La presentadora suele ocupar gran parte de su tiempo en las redes sociales para compartir todo tipo de contenido, desde pautas publicitarias con diferentes marcas, fotos y videos de sus viajes y de su tiempo en familia junto a sus esposo y a sus hijos, además de algunas divertidas anécdotas.

Pero también le gusta estar en contacto más directo con sus seguidores, razón por la cual aprovecha para realizar sesiones de preguntas y respuestas a través de Instagram, de modo que puedan conocer algunos detalles de su vida.

Y durante una de estas dinámicas, Mabel Cartagena fue abordada por un usuario de esta plataforma, quien aprovechó para preguntarle cómo ha seguido con el problema de su tiroides, un caso con el que estuvo complicada hace algunos años, revelando que a partir de esta semana empezará un tratamiento.

“Sigo teniendo nódulos en la tiroides pero están controlados. Por otro lado, hoy empiezo un nuevo tratamiento para ello, que honestamente me tiene un poco angustiada porque no sé qué reacciones pueda tener ante él, pero me toca”, escribió la colombiana en una historia de Instagram.

En la misma publicación también resaltó con este tratamiento espera poder bajar de peso, en especial porque tiene “el colesterol altísimo”, indicando que su plan es equilibrar sus hormonas para evitar desajustes en su cuerpo y en su salud.

Mabel Cartagena quiere recuperar su figura

En publicaciones anteriores, la creadora de contenido ha destacado que ha estado subiendo un poco de peso, mostrando que algunas de sus prendas de ropa ya no le quedan. Es por este detalle y por su salud que ha decidido enfocarse en su tratamiento hormonal de la tiroides, publicando una foto de su pasado y apuntando a que su meta es regresar a la talla que tenía antes

“Espero estar así en unos meses, tengo cambio de alimentación también y nuevo tratamiento por un tiempo hasta regular metabolismo y mis hormonas”, contó Mabel Cartagena.