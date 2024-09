“Erré como mamá”: Mabel Cartagena habló del incómodo momento que pasó su hijo por un descuido

Mabel Cartagena compartió con sus seguidores una triste anécdota en la que su hijo, Luca terminó afectado por un descuido que tuvo con él y una persona extraña, aprovechando un video para mostrar su arrepentimiento y para que esto sirva como ejemplo para muchos padres, de modo que puedan evitar una situación incómoda.

La creadora de contenido suele mantenerse muy activa a través de sus redes sociales, compartiendo todo tipo de contenido relacionado con diferentes facetas de su vida, desde aquella relacionada con proyectos frente a las cámaras, pasando por su afición por el orden y la limpieza, hasta sus ocurrencias que hacen reír a sus fanáticos.

Pero otra de las facetas que muestra en sus redes sociales es la de mamá, dejando ver algunos clips en los que comparte tiempo de calidad con sus dos hijos, Luca y Mateo, bien sea durante paseos o disfrutando de sesiones divertidas en casa.

Y si bien Mabel Cartagena suele estar muy atenta a sus hijos, en una reciente publicación de Instagram confesó que se sentía muy mal por haber cometido un descuido con Luca, ya que lo expuso a una situación incómoda con un desconocido en la calle.

“Siento que erré como mamá, no sé qué me pasó, tuve como un bloqueo y no fui capaz de defender a Luca en un momento incómodo que vivió él y que yo estuve presente”, empezó a contar la modelo en su video de casi cinco minutos de duración.

En el clip, Mabel explica que mientras sus hijos y ella estaban de paseo, un hombre se acercó a la presentadora para saludarla y preguntarle por sus niños. Cabe destacar que ella no conocía al sujeto pero decidió saludarlo cordialmente e interactuar con él.

Luca aparece en ese momento, por lo que el hombre misterioso procede a agacharse a saludar al niño, dando a entender que en efecto lo conocía. Acto seguido, el sujeto le pidió al pequeño que le diera un beso, cosa que Luca no quería. Sin embargo, terminó por ceder.

Mabel Cartagena habló de su equivocación con Luca

La colombiana dejó ver que después de este acto terminó cayendo en cuenta en lo mal que se sintió su hijo por darle un beso a un hombre extraño, causándole malestar a ella también por no haberle ahorrado ese momento desagradable.

“Me sentí tan incómoda, y sentí a mi hijo tan incómodo. Pero después cuando caí me dio rabia y dije: ‘¿por qué mi***a no lo defendí?’”, contó con pesar Mabel Cartagena en el mismo clip.

Además, aprovechó para decirle a su hijo que cuando él no se sienta cómodo en brindarle muestras de afecto a otras personas, que simplemente no lo haga, en especial si se trata de un hombre.