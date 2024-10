Elianis Garrido reveló la triste razón por la que su familia llegó a Barranquilla; “soy la única costeña”

Para 2012 muchos colombianos se enteraron de la existencia de Elianis Garrido, talentosa mujer que tras su paso por este reality ha estado en varias telenovelas como ‘La ley del corazón”, ‘Sin senos si hay paraíso’, y ‘Las hermanitas Calle’; además de ser una de las más destacadas presentadoras del ya extinto programa de chismes ‘Lo Sé Todo’ . Pero tras el éxito hay una historia de superación bastante emotiva en la que está presente el conflicto armado. ¿De qué se trata? Acá le contamos.

En entrevista para el programa ‘Impresentables’ de la emisora Los 40, Garrido compartió varios detalles desconocidos sobre su vida privada, dentro de ellos el origen de su inusual nombre: “A mí me pusieron Elianis por un poema. Mi mamá quedó embarazada de mí a los 16 años, estaba muy niña todavía y mi ‘mami’ es adicta a la lectura, ella se encontró en esa época una poesía que decía “para Elianit”, y a mi papá no le gustó la ‘T’ al final, porque él quería ponerme Samantha. (...) El quería que me llamara Samantha Elianis, pero pelearon justo antes de que yo naciera y me pusieron solo Elianis”, le expresó a Valentina Taguado, Roberto Cardona y Pipe Flórez.

Adicionalmente, la mujer, de 36 años, decidió abrir su corazón y contarle a la audiencia la triste razón que llevó a su familia a buscar nuevos horizontes en la capital del departamento del Atlántico: “Mi mamá es paisa, de Yarumal, Antioquia. Soy la primera costeña de mi familia. Yo llegué a Barranquilla porque la guerrilla se puso intensa en el pueblo, le quitaron la finca a mi ‘abuelito’ y lo desplazaron. En búsqueda de oportunidades, mi abuela Blanca, que tenía un hermano que se dedicaba al negocio de los camiones, se fue para allá con sus siete ‘muchachitos’ al hombro. Mi mamá llegó cuando tenía 13 años y a los dos años y medio conoció a mi papá y se enamoró”, añadió.