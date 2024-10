Elianis Garrido lamentó el fallecimiento de miembro de su familia que la llevó a tomar radical decisión

Elianis Garrido, nacida en Barranquilla, es una de las presentadoras más queridas del país por su gran carisma y además de ser parte de la televisión, mucho de sus esfuerzos están guiados al baile, actualmente está trabajando en su proyecto de su escuela de baile luego de despedirse de ‘Lo Sé Todo’. Ahora Elianis está dedicada a su trabajo en su estudio de baile y otros proyectos sociales, lamentablemente no todo es color de rosa en la vida de la barranquillera, pues anunció que está de luto tras perder a uno de sus seres queridos.

La presentadora lleva ya un par de años casada; sin embargo, ha declarado que no puede tener hijos debido a que padeció un cáncer de ovarios. Esta no ha sido razón para mostrar sus dotes maternales, pues la bailarina tiene una fundación en la que demuestra su cariño a los peluditos, rescatándolos de la situación de calle y dándoles mejores condiciones de vida, como atención médica. Sin embargo, este ha sido un reto para la barranquillera, porque varios de los animales que llegan a su fundación ‘La Manada de Elianis’, llegan en sus últimos años de vida.

Esto mismo ocurrió con una de sus adopciones más recientes, su nombre era Romeo y Elianis compartió varios de los momentos que vivió junto a su mascota, sin embargo, recientemente compartió por medio de sus redes que Romeo falleció por una enfermedad que estaba cargando: “Hace unos días perdimos a Romeo. Lastimosamente, venía con una enfermedad de su antigua vida, tenía 6 años y un problema serio en los riñones, muchas cosas quedan en forma de nudo en la garganta, frustración por no poder hacer más. Lo adoptamos después de perder a Thor también con la ilusión de cambiarle la vida y darle muchos años de alegría, pero solo nos tocó unos meses. Así, desee, no adoptaremos más por un tiempo, perderlos es demasiado triste. Perder 3 en 6 meses ha sido duro y mi trabajo y responsabilidades me impiden incluso”.

¿Por qué Elianis se fue de ‘Lo Se Todo’?

La presentadora decidió ir tras sus sueños y fundar una academia de baile, además de zumba en donde motiva a las personas a tener movimiento y divertirse por medio de baile.

Aunque muchos esperaban que Elianis estuviera presente en la última emisión, este 30 de septiembre, estaba concentrada en su nuevo negocio, pero no dudó en compartir un mensaje que para muchos fue algo seco, dando a entender que la presentadora cerró ya su etapa de presentadora. En sus redes sociales, la presentadora compartió en sus redes una historia con unas palabras a sus excompañeros, “buen viento a todos lo que hicieron parte de esta historia. Los llevo en mi corazón”, acompañado de una fotografía.