‘Westcol’ se metió en problemas legales por “burlarse de la justicia” haciendo una transmisión en vivo

‘Westcol’ podría haberse metido en más problemas legales después de haber cometido un acto de desobediencia contra una orden impuesta a su nombre, “burlándose” de esto y de la justicia colombiana a través de una sesión de streaming, tal y como indicó la modelo Valeria Giraldo, quien está en un proceso legal en contra del streamer.

El joven, cuyo nombre real es Luis Villa, ha estado en la mira de una gran cantidad de personas en las plataformas digitales a propósito de una serie de comentarios que han sido calificados de misóginos, pronunciándose de mala manera sobre muchas mujeres, incluida su exnovia, Aida Victoria Merlano.

El caso más reciente fue cuando el colombiano se enteró que la influencer figuraría en un evento en donde él también estará presente, asegurando que ella solo logró abrirse paso porque fue su pareja, quitándole valor a los esfuerzos de Merlano.

Este y otro tipo de comentarios han hecho que Westcol sea considerado como uno de los influencers más polémicos del país, a pesar de contar con una gran fama en las plataformas de streaming, ubicándose como uno de los mejores en el continente.

Sin embargo, Villa podría tener que interrumpir sus actividades debido a que, según comentó Valeria Giraldo en una historia de Instagram, el joven se habría metido en problemas por desobedecer una citación de la Fiscalía por el proceso legal que la modelo estaría llevando a cabo en su contra después de que él incitara a sus seguidores a acosarla en las redes sociales.

“Hubo una audiencia en donde la Fiscalía le estaba dando la oportunidad de que él se retractara, asistiera y pues, arregláramos por las buenas, a la cual a él ni siquiera le importó asistir”, dijo la colombiana en una historia

Westcol se estaría burlando de la justicia colombiana

En el mismo clip, la joven dio a entender que Westcol no le tomó importancia a la citación de la Fiscalía, no solo por no presentarse a la audiencia, sino por protagonizar una sesión de streaming a la misma hora que fue citado, lo que ella interpretó como una burla a la justicia colombiana.

“Además de eso, burlándose de la justicia como siempre lo hace, decidió hacer un stream a la misma hora de la audiencia. Lo que él no sabe es que eso es absolutamente perjudicial para él, y lo que hace esto es que la investigación avance y ahora nos vamos a la imputación de cargos”, dijo sonriente Valeria Giraldo.