Cuidado: ‘Westcol’ denunció que está siendo víctima de robo de identidad

‘Westcol’ le advirtió a sus seguidores sobre una situación irregular a la que ha estado enfrentándose hace poco, señalando que está siendo víctima de robo de identidad, contando que alguien está haciéndose pasar por él con un número de teléfono falso y que ha estado contactando a muchas personas con esta modalidad.

Durante los últimos meses, el streamer se ha involucrado en una serie de situaciones polémicas en las que ha sido etiquetado de misógino en más de una oportunidad, debido a que no se mide al momento de pronunciarse en contra de muchas mujeres, incluida Aida Victoria Merlano.

Sin embargo, suele hacer caso omiso a los comentarios negativos que este tipo de situaciones le ha generado, dedicando su tiempo a otro tipo de proyectos como su evento de boxeo celebrado este mes, además de la producción de una nueva canción junto a su pareja, Valka, como parte de sus sesiones musicales tituladas como ‘W Sound’.

Y si bien Westcol ha estado un poco ocupado en los últimos días a propósito de estos proyectos, hizo un breve paréntesis para aclarar una situación que está afectando su imagen, asegurando que está siendo víctima de robo de identidad.

“Me han escrito una cantidad de amigos, doctores, futbolistas, artistas, de gente en general, hasta empresarios, porque hay un número haciéndose pasar por mí. No soy yo, no se crean cualquier cosa que ven por ahí”, advirtió el colombiano sobre esta situación.

Westcol invitó a sus seguidores a no creer todo lo que ven en las plataformas digitales

En la misma historia, el streamer aprovechó para aclarar que si bien una persona puede usar su foto y su nombre en una plataforma, no garantiza que sea él quien esté detrás de esa cuenta, invitando a sus fanáticos a no creer todo lo que aparece en las redes sociales.

“Que alguien se ponga una foto de perfil y diga que soy yo eso no significa que soy yo. Yo ni uso WhatsApp, no uso nada, yo no hablo con nadie, nunca. No se crean. Si alguien le escribe diciendo que soy yo, es mentira”, concluyó Westcol.