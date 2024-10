Salomé, hermana de Felipe Saruma aclaró rumores de la supuesta pelea entre su familia y el influencer

Después de casi un año de su separación, Felipe Saruma, creador de contenido y ahora productor audiovisual, tuvo una entrevista para La Red, en donde habló de lo que vivió tras su divorcio con la también influencer Andrea Valdiri, con quien se casó en el año 2022, en ese momento la barranquillera tenía 31 años y Saruma tenía 22, a pesar de su diferencia de edad se mostraban bastantes enamorados, pero tras un poco más de año y medio, su compromiso terminó sorpresivamente luego de arribar a Colombia, tras un lujoso viaje por Europa.

PUBLICIDAD

“Fue chistoso porque me case casi a los 22 años, me separe a los 23, 24... De hecho yo solo había tenido una novia antes de esa relación, entonces para mí fue fuerte...” indicó el joven bumangues, para después confirmar que la”tusa” lo hizo bajar de peso e incluso quitarle el apetito: “Cuando yo me separe, yo era un palo, estaba terrible, no comía, estaba flaquísimo”.

Las declaraciones de Salomé Saruma

Por otro lado, sus seguidores venían especulado que el creador de contenido se había alejado de su familia, al no volver a publicar nada con ellos y que quizá la causa había sido su pasado matrimonio, los seguidores de ambos rumoreaban que la familia llegó a “entrometerse” mucho entre la pareja. Esto también se dio por la hermana menor de Saruma, que por estos días celebró su cumpleaños número 18, pero en los invitados no hizo presencia su hermano, lo que preocupo a los seguidores dela joven y a los de él.

Ante esto, Salomé posteo un video hablando en redes sociales, indicando que había encontrado todo tipo de comentarios negativos hacia su familia, lo que le molestaba mucho, además de historias inventadas, como que Salomé y Felipe se habían peleado por la herencia sus abuelos. A lo que hizo un llamado a los internautas de no afirmar este tipo de cosas sin tener conocimiento.

“Para que estén tranquilos, para que puedan descansar, no se me preocupen, las cosas que están especulando en los comentarios, ninguna de ellas está ni cerca de lo que realmente pasó. Por otro lado, con mi hermano está todo bien, yo lo he dicho en repetidas ocasiones, yo amo a mi hermano con todo mi corazón... Él cuenta con su familia y siempre tendrá las puertas abiertas de su hogar” afirmo Salomé, invitando a no hacer especulaciones y mencionando que lo que pasó el año pasado ya es tema superado.