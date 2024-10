Sale a la luz testimonio de un hombre que a sus 6 años fue a una de las fiestas P. Diddy

Sean ‘Diddy’ Combs se encuentra detenido en el Centro Metropolitano de Detención (MDC) en Brooklyn a la espera de un juicio por cargos federales que incluyen tráfico sexual, conspiración para cometer crimen organizado y transporte con fines de prostitución. Según información del Daily Mail, el rapero se encuentra en una “sombría” y pequeña celda bajo custodia especial y permanente, lugar donde su gran fortuna no tiene ningún beneficio. “Se despierta en una cama de acero con un colchón de una pulgada y media, sin almohada, en una celda de dos por tres metros. Cuando se despierta ve las paredes de tabique pintadas de blanco, en lugar de la decoración de sus mansiones”, aseguró el abogado Michael Cohen, quien pago una pena en esa misma prisión.

Por otro lado, las teorías, acusaciones y todo lo relacionado con Sean Combs sigue rondando en redes, cada vez son más los casos y las personas involucradas en el gran escándalo. Esta vez, se trata de un hombre que sus 6 años llegó a asistir a una de las fiestas en 1999, se trata de Justin Livtosky que hoy a sus 31 años recuerda algunas cosas de aquel momento, una de ellas es cómo fumaban marihuana y tiene la imagen de muchas mujeres que no tenían nada puesto en la parte superior de su cuerpo. El pequeño llegó ahí por su padre, David Allen, quien era fotógrafo de Combs y en la ocasión que asistió con su hijo era una especie de bbq, no obstante a cierta hora el rapero declaraba un tipo de toque de queda en la que no podía haber niños.

Esta información fue traducida por la influencer @untintoconanita, quien ha estado siguiendo el caso en profundidad y ha explicado varios aspectos de las fiestas, que en el día eran unas y al llegar la noche se realizarían todo tipo de atrocidades. Lo más reciente al caso, es que Diddy Combs, por tercera vez, hizo una solicitud para tener libertad bajo fianza. Ya van dos veces que se la han negado y el argumento del rapero es que no es un peligro para la sociedad.