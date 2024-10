Con bochornosa anécdota de Will Smith calman rumores sobre video de su hijo Jaden y escándalo de Puff.

Fotos de Will Smith, Jaden Smith y Puff Daddy. Bochornosa anécdota de Will Smith calman rumores sobre video de su hijo Jaden y escándalo de Puff.

Recientemente han surgido rumores que vinculan a Sean Combs, conocido como Puff Daddy, con el actor Will Smith, quien ha estado en el centro de la atención mediática tras acusaciones en redes sociales relacionadas con su hijo, Jaden Smith. ¿Cuál es el origen de estas especulaciones? Ahora salió a relucir un bochornosa anécdota de Will Smith que espera calmar rumores sobre video de su hijo Jaden y escándalo de Puff.

Cabe recordar que, según el medio Europa FM, Puff Daddy y Will Smith compartían una buena amistad en el pasado. Sin embargo, la reciente detención del rapero ha traído de vuelta a los titulares algunas de las fiestas controversiales en las que se ha visto involucrado. Una de las imágenes más impactantes revela a Puff Daddy frente a una mujer desnuda recostada sobre una mesa, rodeada de comida, lo que ha generado un gran revuelo.

Además, se ha señalado que Will Smith también habría estado presente en ciertos eventos organizados por Puff Daddy, aunque no hay confirmación de si estuvo en la misma fiesta que la imagen mencionada.

Por otro lado, la controversia se intensifica con un video que ha circulado en las redes sociales, donde Will Smith se muestra besando a su hijo Jaden en una situación que muchos usuarios consideran incómoda. En el clip, Smith agarra el rostro de su hijo antes de darle un beso en los labios, lo que ha llevado a algunos a especular que esto podría ser un indicio de abuso, aunque no hay evidencia concreta que apoye dichas afirmaciones.

Por si fuera poco, otros videos virales en TikTok han sugerido que Jaden Smith ha hecho declaraciones sorprendentes sobre su padre, afirmando que durante su infancia fue manipulado. Uno de estos supuestos testimonios refiere que, cuando tenía cuatro años, fue drogado en una de las fiestas de Puff Daddy, causando traumas emocionales que aún lo afectan. Se sugiere que Will Smith podría haber tenido un papel en esa situación y en la explotación de Jaden y otros menores.

Sin embargo, a pesar de la difusión de estas alegaciones en las redes sociales, no hay pruebas verificables de que Jaden Smith haya declarado algo semejante. Tanto él como su padre han optado por mantener el silencio en torno al caso de Puff Daddy, al igual que otros famosos vinculados con las mencionadas fiestas.

Anécdota incómoda de Will Smith disipa rumores sobre polémico video de su hijo Jaden y escándalo de Puff

Sin embargo, los titulares de principales medios ahora han calmado los rumores sobre Will Smith y su hijo Jaden con esta bochornosa anécdota. Una de las películas más icónicas en la carrera de Will Smith es Hombres de negro, una mezcla de acción y ciencia ficción estrenada en 1997, dirigida por Barry Sonnenfeld. Recientemente, el director reveló en una entrevista en el podcast Let’s Talk Off Camera With Kelly Ripa una vergonzosa anécdota que involucró a la estrella de El príncipe del rap en Bel-Air y un incómodo momento en el set.

Según Sonnenfeld, el incidente ocurrió durante la filmación de una escena donde Smith y su coprotagonista Tommy Lee Jones (agentes J y K) viajaban en un coche que se volteaba a gran velocidad. Para grabar esta secuencia, los actores fueron “herméticamente sellados” en una cápsula simulando el vehículo.

El director contó que todo iba bien hasta que ocurrió el desafortunado momento. “Dije ‘¡Acción!’, y luego escucho a Will Smith decir: ‘Oh Dios, lo siento mucho. Tommy, lo siento. Baz, tráeme la escalera’”, recordó Sonnenfeld. La respuesta de Tommy Lee Jones fue calmada: “Está bien, Will. No te preocupes, tranquilo”.

El director comprendió lo que había pasado cuando se abrió la cápsula y Jones salió del falso automóvil. Will Smith, según Sonnenfeld, es una persona que “sufre de flatulencias” y estar en un espacio cerrado con uno de sus gases no era la mejor situación. “Tuvimos que evacuar el set por casi tres horas debido al potente olor”, añadió el director, con tono humorístico.

A pesar de lo ocurrido, Sonnenfeld destacó el carácter encantador de Smith y concluyó la historia con humor: “Es un tipo encantador. Pero, ya sabes, algunas personas son así”.