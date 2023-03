Keyla, de ‘La Descarga’, se hizo dos pruebas de embarazo, ¿espera su primer bebé?

‘La Descarga’ ha vivido un capítulo bastante tensionante, sobre todo para Keyla, Breiner y Marbelle, quienes tenían una leve sospecha de qué Keyla podría estar embarazada por un retraso en su periodo. Marbelle fue la encargada de llevarle las pruebas de embarazo y la participante se las realizó, hasta que finalmente salió con el resultado.

Para nadie es un secreto que Keyla y Bréiner han tenido bastantes momentos de intimidad en la casa, pues la mayoría de noches duermen juntos y han tenido el espacio de celebrar varias fechas especiales, por lo que se supone que han aprovechado para conocerse aún más, sobre todo en los ámbitos más sexuales.

¿Keyla y Breiner esperan su primer bebé?

Después de todos esas noches, Keyla quedó bastante preocupada porque a pesar de qué ella planifica, su periodo se ha retrasado 15 días, lo que es un claro indicio de un embarazo.

Antes de su presentación con Marbelle, las dos mujeres se acercaron a un baño para tomarse la prueba de embarazo y mientras Keyla estaba en el baño, Marbelle esperaba ansiosa afuera.

Luego de un momento bastante tensionante, la participante salió y abrazo a Marbelle con una cara de alegría y tranquilidad, asegurando que las dos pruebas de embarazo que se hizo salieron negativas. Se abrazaron y salieron a ensayar para su presentación.

La noticia, Bréiner no la recibió con tanta alegría, pues aseguró que se había alcanzado a ilusionar, “me alcancé a ilusionar un poquito, pero no puedo ser egoísta contigo, aunque no te puedo negar que me encantaría la idea”, terminó por decir.

Dareska y Stefanía no pudieron evitar preguntarle por la situación, pues estaban preocupadas por ella, a lo que ella aseguró que salieron negativas y que entendía que no era el momento.

Fue un momento bastante conmovedor, ya que Dareska, le recordó que enter mujeres tenían que apoyarse, iban a estar para ella fuera cual fuera el resultado.