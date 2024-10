Ciro Quiñonez reapareció en redes y le envió nuevo ‘sablazo’ a Giovanny Ayala

Dos de los cantantes más reconocidos de la música popular, Giovanny Ayala y Ciro Quiñonez, se han convertido en tendencia en las últimas semanas por algo que va más allá de su innegable talento para el canto, un a bochornosa pelea que ambos protagonizaron en el centro comercial Gran Estación en Bogotá. Los días han pasado y uno de ellos, Quiñonez, decidió volver a sus redes para mandar una nueva ‘pulla’ y de paso informar lo que hará con sus perfiles web, por sugerencia de su equipo de abogados.

Tras lo sucedido, ambas partes han decidido llevar este conflicto a lo legal, e incluso Ayala anunció que abandonará el país para ir a cantar en el extranjero. Por su parte, el cucuteño no solo contrató a la firma de abogados Mario Iguarán para que tome su caso, también envió todas las pruebas y videos de su inocencia al programa de televisión La Red Caracol.

Estas acciones legales habían provocado que Ciro actuara con cautela en cuentas de internet, especialmente en su Instagram, donde acumula 346.000 seguidores, misma plataforma en la que nuevamente culpó Ayala de cualquier cosa que le suceda, además de hablar de la decisión que tomó para su faceta como figura digital:

“Ya estoy volviendo a la rutina y la verdad estaba un poco disperso de las redes sociales. A mí me encanta contarles en dónde estoy y qué hago, pero debido a este problema, no lo había hecho: pero no me parece sano, ya que no debo de dejar de estar en contacto con ustedes por miedo o por temor, porque yo no tengo enemigos. Si algo me pasa, ustedes ya saben cómo fue y quién fue, así que vamos a volver a la rutina. Voy a volver a estar en contacto con ustedes, porque eso soy yo, una persona que es un libro abierto”, expresó el intérprete de ‘Regala sales cara’.