Ciro Quiñonez contrató a costosa firma de abogados para demandar a Giovanny Ayala tras bochornosa pelea

El rifirrafe entre Yeison Jiménez y Luis Alberto Posada que se dio meses antes es una ‘babodita’ frente a la reprochable pelea a ‘puño y pata’ que protagonizaron Ciro Quiñonez y Giovanny Ayala en un reconocido centro comercial en Bogotá. Tras lo sucedido y la viralización de las imágenes en redes sociales, Ciro dio a conocer que daría su versión de los hechos, pero dejó totalmente intrigados a los curiosos por la decisión repentina que tomó al respecto.

Ayala y Quiñónez ya tenían una discusión casada desde hace ya varios meses, luego de que el cucuteño tomará la decisión junto a su equipo de salir al mercado con el ‘Regalada Sales Cara Remix’ junto a Pipe Bueno, Jessi Uribe y Luis Alfonso; dejando totalmente relegado al llanero, con quien había sacado el tema en un principio.

Luego de la batalla campal que se presentó en Gran Estación, las partes involucradas salieron a las redes a hablar de los hechos, el primero, Giovanny, quien usó Instagram para expresar: “Quiero denunciar públicamente que Ciro Quiñónez y sus acompañantes me agredieron físicamente tanto a mí como a mi acompañante. Me resulta profundamente decepcionante ver el comportamiento de alguien a quien ayudé y brindé apoyo cuando apenas comenzaba su vida artística, cuando aún no lo conocía nadie. La falta de ética y profesionalismo de Ciro es deplorable y no representa los valores que deberían tener quienes forman parte del gremio artístico”, expresó el intérprete de ‘Se la robé y me la robaron’.

Por su parte, Ciro usó la misma plataforma para decir que daría todas las pruebas a las 6:00 p.m del pasado jueves tres de octubre, algo que no sucedió, ya que prefirió ser cauteloso y darle la exclusiva al programa ‘La Red Caracol’; por lo que los ansiosos por ‘chismecito’ tendrán que esperar hasta el próximo sábado 5. “Me siento arrepentido y no es la imagen que quiero presentar”, fueron parte de las palabras del artista al hacer el anuncio, en el que reveló que la firma de abogados Mario Iguarán lo representará.