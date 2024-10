Shakira colapsó el internet y estos son los mejores memes que dejaron sus seguidores en su preventa para fans

Shakira es una de las artistas más destacadas de Colombia, ha sido muy recordada y apreciada por la música que ha acompañado a sus seguidores durante varias décadas, pero con el reciente lanzamiento de su álbum ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, se espera que continúe impactando con sus canciones e incluso, con lo que será su gira por Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Hoy fue la preventa fan para algunos de los seguidores de Shak y esta caótica compra dejó varios memes en redes sociales.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Conozca las fechas de la gira de Shakira por Latinoamérica

La gira de Shakira, ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ pretende ser una recopilación de todos los éxitos de la cantante barranquillera, además de su gran regreso a Colombia luego de despedir el país con su gira de ‘El Dorado’. Este trabajo discográfico de ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ es uno de los más arriesgados de Shakira en donde pone en evidencia sus sentimientos sobre su divorcio mediático, por esta razón muchos quieren ver el regreso de la barranquillera a los escenarios y esto generó una gran congestión en la página, por lo que muchos no pudieron comprar su boleta.

Esto mismo generó una ola de memes que pudieron a reír a muchos, al igual que a llorar por no conseguir su boleta para ver a Shakira. El 9 de octubre, desde las 10:00 am, los clientes podrán comprar boletas por medio de la preventa de Bancos AVAL.

¿En qué novela participó Shakira?

En sus inicios, Shakira tenía proyectada una carrera bastante prometedora y desde sus 17 años protagonizó una producción televisiva que muchos recuerdan. Fue emitida entre 1993 y 1994, siendo la actriz barranquillera la protagonista quien le daba vida a Luisa María en Oasis, la heredera de una familia poderosa que cae enamorada de uno de los enemigos de su familia.

Aunque la carrera de Shakira siempre prometió ser musical, decidió tomar la atención para promocionar algunas de sus canciones que le daban acompañamiento a las escenas de la producción, aunque la producción no tuvo grandes números, muchos no dudan en recordar a la Shakira joven, de pelo negro, un poquito cachetona pero con la misma sonrisa de siempre.

Es claro que esta telenovela no fue el principal motivo de su éxito, pues luego lanzó su álbum ‘Pies Descalzos’ que la llevó al estrellato e incluso, varios medios rumoran que Shak compró los derechos de esta producción para que no volviera a ser emitida.

PUBLICIDAD

¿Cómo se llama el nuevo novio de Shakira?

Tras su divorcio bastante mediático, la colombiana ha demostrado que ya tuvo un cierre de su relación y que puede estarle dando una nueva oportunidad en el amor, tanto han sido sus acercamientos a las relaciones que recientemente en TMZ se dio a conocer que tuvo una cita con un hombre desconocido en Miami.

Shakira fue captada cenando, dando algunas sonrisas y bastante cercana al hombre misterioso, aunque la cantante declaró que no buscaba una relación, expresó que si llegaba alguien que entendiera su estilo de vida, lo recibiría; aunque esta relación no se ha confirmado uno de los actores de ‘Emily en París’ podría ser el nuevo amor de Shakira, se trata de Lucien Laviscount, actor británico de 31 años.