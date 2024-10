A Fanny Lu la pusieron a escoger entre Shakira y Karol G ¿A quién prefirió?

Fanny Lu ha dejado una huella imborrable en la música latina con éxitos como “Tú no eres para mí” y “Celos”, que la catapultaron al estrellato internacional. Su estilo alegre y poderosa voz la han posicionado como una de las artistas más queridas del pop tropical en español. A lo largo de su carrera, ha recibido múltiples premios y nominaciones, incluyendo varios Premios Billboard de la Música Latina. Además de su carrera musical, también ha incursionado en la televisión, destacándose como jurado en el programa de talento infantil ‘La Voz Kids’, donde ha inspirado y guiado a nuevas generaciones de artistas.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: “Extrañándote siempre”: Fanny Lu publicó el último audio que le envió Mauricio Leal

Su participación en ‘La Voz Kids’ no solo ha demostrado su conocimiento musical, sino también su gran corazón y sensibilidad para tratar con los pequeños concursantes. La cantante ha sido muy querida por los televidentes y los niños del programa, quienes la ven como una mentora cercana. Este rol ha añadido una faceta más a su carrera artística, permitiéndole conectar con el público de una manera más personal y auténtica.

Fanny Lu habló de Shakira y Karol G

En una reciente entrevista, Fanny Lu fue consultada sobre lo que piensa de la trayectoria artística de sus colegas Shakira y Karol G, dos de las figuras más prominentes de la música latina. Pese a que Karol G ha anunciado un retiro temporal de los escenarios, Fanny Lu reconoció que la paisa es una de las artistas más influyentes del momento y que ambas cantantes están marcando una época en la industria musical.

Cuando le pidieron que eligiera entre la intérprete de ‘Pies descalzos’ y la ‘Bichota’, Fanny Lu respondió con diplomacia: “No, las prefiero así como están, juntas. ¿No se pueden las dos? Uy, no puedo. Yo sé que ninguna se va a ofender, pero si me lastimo al decir algo que no pienso, yo las amo a las dos, son diferentísimas”, expresó la cantante, mostrando su admiración por ambas artistas.

Además, Fanny Lu subrayó la importancia de la unión entre mujeres: “Lo que yo más valoro es que las mujeres unidas somos más fuertes y nos ha costado mucho entender eso. Nos encanta ponernos las zancadillas, pero cuando la otra brilla, nos ilumina. Eso es lo que me pasa con Shakira y Karol G, son las cantantes latinas más importantes del mundo y un ejemplo para todos”.