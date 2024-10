Conozca las fechas de la gira de Shakira por Latinoamérica

Shakira finalmente ha confirmado que su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ también llegará a Latinoamérica luego de mucha expectativa en las redes sociales y es que recientemente unas garras de loba fueron el preámbulo de lo que se avecinaba.

“Mi gente nos vemos pronto! Para tener el primer acceso a las entradas, regístrate en Shakira.com #LMYNLWorldTour 💎🐾”, es la publicación que ha hecho Shakira junto al itinerario de lo que serán sus presentaciones solamente en Brasil, Perú, Colombia, Chile, Argentina y México. Los fanáticos interesadosen asistir a los shows de pueden registrarse para obtener primer acceso a boletos en preventa utilizando la página oficial de Shakira.

Fechas de la gira de Shakira por Latinoamérica

11 de febrero en Rio de Janeiro, Brasil, en el Estadio Nilton Santos

13 de febrero en Sao Paulo, Brasil, en el Estadio Morumbis

16 de febrero en Lima, Perú, en el Estadio Nacional

21 de febrero en Barranquilla, Colombia, en el Estadio Metropolitano

23 de febrero en Medellín, Colombia en el Estadio Atanasio Girardot

26 de febrero en Bogotá, Colombia en el Estadio El Campín

2 de marzo en Santiago, Chile en el Estadio Nacional

7 de marzo en Buenos Aires, Argentina en Campo Argentino de Polo

12 de marzo en Monterrey, México en el Estadio BBVA

16 de marzo en Guadalajara, México en el Estadio Akron

19 de marzo en Ciudad de México, México en el Estadio GNP Seguros

Preventa de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’

En Argentina la preventa comenzará el martes 8 de octubre a las 10 a.m. hora local mientras que la venta se llevará a cabo el miércoles 9 de octubre a las 10 a.m. hora local. Por su parte en Brasil a preventa comenzará el martes 8 de octubre a las 10 a.m. m., hora local y la venta general se realizará el viernes 11 de octubre a las 10 a.m. m., hora local.

En el caso de Chile la preventa comenzará el martes 8 de octubre a las 10 a.m. hora local y la venta se llevará a cabo el miércoles 9 de octubre a las 10 a.m. hora local. Para las tres fechas de Colombia la preventa comenzará el martes 8 de octubre a las 10 a.m. hora local y la venta general se llevará a cabo el viernes 11 de octubre a las 10 a.m. hora local.

Entre tanto para las tres fechas de México la preventa comenzará el martes 8 de octubre a las 10 a.m. hora local y la venta general se llevará a cabo el viernes 11 de octubre a las 2 p.m. hora local. Finalmente, en Perú la preventa comenzará el martes 8 de octubre a las 10 a.m. hora local y la venta se llevará a cabo el miércoles 9 de octubre a las 10 a.m. hora local.