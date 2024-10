Periodista de Noticias Caracol pidió disculpas por risas incontrolables en vivo, “se me salió de las manos”

Los periodistas de Noticias Caracol a diario se encargan de informar a los televidentes sobre aquellos hechos que marcan la agenda nacional, contando con diferentes puntos de la noticia, pero a pesar del profesionalismo y seriedad que trae consigo cumplir con este rol, recientemente una periodista pidió disculpas por incontrolables risas en vivo.

El pasado 7 de octubre, quien estuvo acompañando a Alejandra Murgas, durante el noticiero en vivo, fue, precisamente, Nicoll Buitrago, quien suele realizar diferentes reportajes, pero desde las calles, pero en esta ocasión estuvo en el set de Caracol, ahora con el fin de hablar sobre aquellos planes de salud, sin embargo, antes de que esto pudiera ocurrir las risas terminaron siendo los principales protagonistas, especialmente por parte de Alejandra, quien no las pudo evitar durante los primeros segundos: “Decidimos no mirarnos para no morirnos de la risa”, fueron las declaraciones que agregó Nicoll.

Horas más tarde y luego de finalizar la emisión, las periodistas contaron aquella situación: “¿Por qué tú no tienes un apuntador? Por el apuntador es por donde nos hablan, nos van contando como es el orden del día, resulta que vamos al aire. Yo estaba dando una noticia de última hora y me dicen jala a Nicoll”, agregó en medio de risas la periodista de Caracol, Alejandra Murgas. Pero ante el jocoso momento, Buitrago siguió con la historia, asegurando que su colega la corrió, faltando un segundo para estar al aire: “y yo qué pasó, me movieron el piso, no podíamos”.

Alejandra Murgas de Noticias Caracol. tomada de las redes sociales de Alejandra Murgas de Noticias Caracol.

¿Qué pasó con el caso del acosador de Alejandra Murgas de Noticias Caracol?

Durante una de las transmisiones de Noticias Caracol, Alejandra Murgas habló de la situación que vivía desde hace varios meses, luego de que un hombre la hostigara constantemente a las afueras del canal y también enviándole todo tipo de regalos. Luego de haber puesto el caso ante las autoridades pertinentes y de varios meses de espera, se conoció que la periodista fue cobijada por una medida de protección.

“Una fiscal del Grupo de Trabajo Nacional de Violencia de Género de la Delegada para la Seguridad Territorial imputó a Navas Alvis los delitos de lesiones personales con perturbación psíquica de carácter permanente, y fraude a resolución judicial. La primera conducta agravada por la condición de mujer de la víctima”, explicó la Fiscalía a través de sus redes sociales.