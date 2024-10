Ilenia Antonini confesó cuál de sus compañeros no soportaba en ‘Masterchef Celebrity’

‘MasterChef Celebrity’ se ha convertido en uno de los programas más populares de la televisión colombiana, permitiendo a los televidentes disfrutar de las habilidades culinarias de sus artistas favoritos. En su sexta temporada, el reality se encuentra en su fase más emocionante, ya que solo quedan 10 participantes luchando por un lugar en el Top 5.

Martina, Dominica Duque, Juan Pablo Llano, Carolina Cuervo, Nina Caicedo, Caterine Ibargüen, Vicky Berrío, Paola Rey, Jacko, y Cony Camelo deben cuidar cada detalle en sus platos, ya que un pequeño error podría costarles la competencia.

El grupo actual de semifinalistas se conformó tras la reciente eliminación de la actriz y cantante Ilenia Antonini. A lo largo de su participación, Ilenia conquistó a los seguidores del reality con su carisma y creatividad en la cocina, ganándose elogios por sus preparaciones ante el exigente jurado compuesto por Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina. Aunque lamentó su salida del programa, Ilenia se mostró agradecida por todo lo que aprendió durante su paso por la competencia y expresó que deseaba continuar luchando por el título.

En una entrevista reciente, la artista compartió su experiencia en el programa y sorprendió al confesar que, al inicio, tuvo roces con una de sus compañeras.

Durante su paso por ‘MasterChef Celebrity’, Ilenia reveló que al principio no se sentía cómoda con Cony Camelo, debido a su carácter directo. “A mí al inicio Cony no me caía bien porque siento que es muy frentera con sus palabras y eso me chocaba mucho. Pero, conforme avanzó el programa, me hice amiga de Jacko y Caro, que también son cercanos a Cony, y comencé a conocerla mejor. Me di cuenta que ella es muy honesta, pero no con maldad. Ahora me parece una persona muy chévere”, confesó en el programa Los 40 Colombia.

Cony Camelo, quien ha sido una de las personalidades más polémicas de la competencia, ha tenido varios enfrentamientos con sus compañeros, siendo uno de los más recordados con Franko Bonilla, a quien lanzó comentarios despectivos.