Eliminado de MasterChef aseguró que el no ser chistoso provocó su salida del reality de RCN

La sexta temporada de MasterChef Celebrity Colombia, entró recientemente a una de las etapas más duras de la competencia, el ‘Top 10′, instancia en la que solo quedan dos cocineros varones en pie, ‘Jacko’ y Juan Pablo Llano. Dentro del ya extenso listado de competidores que han apagado sus fogones hay uno que decidió romper su silencio y revelar las razones que lo llevaron a decir adiós y que no tenían nada que ver con su habilidad en la cocina.

Un plato que ni siquiera fue probado por Adría, Rausch y Zubiría, fue el causal de la eliminación del comediante Franko Bonilla, hombre que desde su salida ha concedido varias entrevistas, una de ellas al medio ‘Kien y Ke’, en donde reveló que se arrepiente de muchas cosas que no hizo en el concurso, en especial el dejar atrás lo que le ha dado la ‘papita’ en todos estos años, el humor.

“Ahorita que he tenido la oportunidad de verlo al aire, creo que me hizo falta más chistes, más humor, me hizo mucha falta. Yo pretendía hacerlo porque sé que el llamado de un comediante a un reality de estos es porque quieren aprovechar de él su comedia; y siento que me dejé llevar, mis sentidos se fueron más por responder por la competencia, a estar concentrado ahí y todo el rigor emocional que eso genera y olvidé los chistes un poco”, expresó el hombre que hace meses atrás brilló en el Movistar Arena con su show, ‘Francamente Franko’.

“Me arrepiento de no haber hecho más chistes, de darle tanta importancia a la competencia y haberme centrado en hacer humor. Si me vuelven a invitar voy a hacer muchos más chistes en la cocina”, añadió ‘Franquito’, quien no le ha quitado al pie del acelerador, hasta el punto que en noviembre se presentara nada más y nada menos que en Barcelona, España, con su nueva puesta en escena que lleva por nombre ‘Entre Chiste & Chance’.