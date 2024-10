“He tenido que aprender”: Laura Tobón reveló el secreto que le ayudó a transformar su matrimonio

Laura Tobón compartió con sus seguidores un “secreto” que la ayudó a transformar varias áreas de su vida, incluyendo su vida matrimonial, aprovechando un reel en Instagram para profundizar un poco sobre esta técnica que le ha brindado muy buenos resultados para tomar decisiones y para llevar a cabo diferentes proyectos.

PUBLICIDAD

La modelo ha estado muy activa en su perfil de Instagram publicando todo tipo de contenido diverso, pero la mayoría de él está orientado a su emprendimiento de vestidos de baño y a su faceta como mamá y esposa, aunque de vez en cuando publica detalles sobre sus viajes a diferentes lugares del mundo.

Puede leer: “No finja”: Laura Tobón fue tildada de falsa al compartir un video sobre sus “batallas”

Sin embargo, con frecuencia suele dedicarle algo de tiempo a sus seguidores para compartir unas cápsulas informativas y reflexivas en donde brinda algunas experiencias, consejos y opiniones sobre diferentes detalles, bien sean personales o profesionales.

Y a propósito de esto, Laura Tobón decidió protagonizar un video en el que revelaría qué detalle transformó su carrera, su matrimonio y su relación consigo misma, ahondando en lo que ella interpreta como energías masculinas y femeninas.

“La energía femenina está relacionada con la creatividad, con la intuición, con la conexión emocional. Es esa parte parte de nosotros que nos invita a fluir, a sentir, a nutrirnos. Y por otro lado están las energías masculinas que nos impulsan a actuar, a enfocarnos a realmente tomar decisiones con claridad. Es lo que nos lleva a avanzar, a estructurar nuestras vidas y a cumplir nuestras metas”, empezó a contar la presentadora en el clip.

Acto seguido, contó que, dependiendo de cada situación que se presenta en su vida, recurre a cada energía diferente para poder desenvolverse de manera exitosa frente a los retos, aprendiendo a discernir entre cada una según sea necesaria en el momento, indicando que puede dominarlas muy bien.

PUBLICIDAD

Lea también: “Todo se dañaba”: Laura Tobón habló de los fracasos que tuvo al empezar su emprendimiento

Laura Tobón advirtió sobre el mal manejo de estas energías

Si bien resaltó las bondades que puede tener el buen dominio de cada una de estas energías, también resaltó que se debe tener cuidado con ellas, en especial cuando no se lleva un buen equilibrio.

“El truco está en que una energía no domine a la otra. Puedo, o agotarme o sentirme desconectada emocionalmente. Y si dejo que la energía femenina domine mis pasos, ahí es cuando me falta estructura y no logro concretar mis proyectos”, contó Laura Tobón en el clip.