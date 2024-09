“Todo se dañaba”: Laura Tobón habló de los fracasos que tuvo al empezar su emprendimiento

Laura Tobón compartió información reveladora sobre lo que sucedió cuando empezó con su emprendimiento de textiles, contando no solo que tuvo varios percances, sino que también ahondó un poco más en los errores que cometió, de modo que sus seguidores puedan aprender de su mala experiencia en esta área.

La presentadora suele mostrar mucho contenido en sus redes sociales, el cual está relacionado con todo tipo temas, desde sus proyectos televisivos, pasando por sus viajes de negocios hasta su vida familiar, algo que le gusta compartir con mucha frecuencia, en especial fotos y videos de su hijo, Lucca.

Sin embargo, la modelo también se ocupa de compartir varios detalles relacionados con su emprendimiento textil de vestidos de baño, promocionado los modelos y las próximas colecciones que tendrá en disponibilidad.

Y si bien actualmente es un negocio estable, de acuerdo con lo que comentó en una historia de Instagram las cosas no siempre fueron de esa manera, aprovechando para compartir que al principio se presentaron un par de situaciones negativas.

“Fracasamos un montón, perdimos plata, estábamos haciéndolo muy mal, los textiles que estábamos utilizando no funcionaban bien, todo se dañaba, los clientes estaban cero felices, nos devolvían las piezas. O sea, era terrible”, confesó Laura Tobón en el clip.

Laura Tobón aprendió de sus errores

En la misma historia, la colombiana aprovechó para destacar que todos estos errores que cometió al empezar su emprendimiento le sirvieron para mejorar muchas áreas, al punto de que actualmente funciona muy bien.

Además, aprovechó para resaltar que el trabajo en equipo terminó siendo una pieza clave para que las cosas funcionaran como debían.

“De esos aprendizajes es que va creciendo uno también, van cambiando muchas cosas, ¿y saben de qué me he dado cuenta? Que el trabajo en equipo es muy importante. Si yo no tuviera un equipo maravilloso, no pudiéramos estar haciendo lo que estamos logrando”, concluyó Laura Tobón.