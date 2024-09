“No finja”: Laura Tobón fue tildada de falsa al compartir un video sobre sus “batallas”

Laura Tobón generó algunos comentarios negativos en las redes sociales a propósito de una publicación en la que hablaba sobre las “batallas” que enfrentan todas las personas a diario, invitando a sus seguidores a tener esto en cuenta y a ser más compasivos con los demás. Sin embargo, los internautas no compraron su discurso y le llenaron su post de críticas.

Durante los últimos días, el contenido de la colombiana ha estado enfocado en su participación en la Semana de la moda en Nueva York, compartiendo fotos y videos de su paso por esta ciudad estadounidense y las experiencia que vivió en el evento.

Y si bien los temas sobre la moda y los viajes suelen monopolizar el feed y las historias de la presentadora, también muestra otras facetas en sus publicaciones, dejando ver algunos de sus proyectos frente a las cámaras, además de su rol de mamá y esposa.

Pero también le gusta dedicarle algunos videos a sus seguidores, compartiendo experiencias y reflexiones en formato de reels en Instagram, bien sea en solitario o acompañada de su esposo, Álvaro.

Sin embargo, en esta oportunidad Laura Tobón habló desde su experiencia con el tema de las batallas internas, destacando que este año ha cambiado muchas cosas para las personas y que las ha llevado a enfrentar varios problemas, asegurando que ella también se incluye en este grupo.

“Cada uno de nosotros está librando sus propias batallas, aunque no lo demostremos (...) Todos estamos pasando por algo diferente. Lo que hago es aceptar esos momentos. Antes, yo era de las que no se lo permitía en absoluto”. dijo Tobón en su video de Instagram.

Usuarios de Instagram criticaron el discurso de Laura Tobón

Si bien la presentadora intentó brindar un mensaje reflexivo y de entendimiento a sus seguidores, muchas de ellos terminaron por dejarle comentarios negativos, tildándola de falsa y asegurando que todo se trató de un intento por generar contenido sin sentir empatía.

“No conecto para nada con el contenido de esta vieja, me parece tan postizo”, “Si tiene una vida tranquila, no finja no tenerla”, “Bueno pero no habló de sus ‘batallas’”, Es que se le ve falsa en cada segundo del video, ya no saben qué inventar para tener vistas” y “Me imagino la clase de problemas que debe tener y aún así quiere que la gente se identifique con ella” son algunos de los mensajes que se pueden leer en el post de Laura Tobón.