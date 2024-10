“No puede hablar de eso”: le dan palo ’Westcol’ por brindarle una “irónica” lección a sus seguidores

‘Westcol’, volvió a convertirse en el blanco de las críticas tras publicar una historia en la que quiso brindarles una lección a sus seguidores, la cual no fue bien tomada por muchos internautas quienes tildaron de irónico y falso el mensaje que compartió, llenándolo de varios mensajes negativos en el proceso.

El joven ha estado en la mira de muchos usuarios de las plataformas digitales desde que terminó su relación con Aida Victoria Merlano hace unos meses, con varias personas criticándolo al verse envuelto en una situación en la que estaba intercambiando mensajes comprometedores con otra mujer que invitó al palco de su discoteca.

Y si bien ambos parecían haber quedado en buenos términos, recientemente empezó a realizar algunos comentarios negativos en contra de la influencer a propósito de que ella figurará en un evento en el cual él también hace parte, indicando que gracias a la relación que tuvieron es que ella formará parte de este encuentro.

También arremetió contra ella cuando en una entrevista lo tildó de inmaduro, aprovechando una sesión de streaming para criticarla por su postura y por las indirectas que ha recibido de su parte, dando a entender que no solo le afectaban a él, sino también a su pareja actual.

Y en una historia reciente, ‘Westcol’ volvió a recibir mensajes negativos de parte de muchos usuarios de las redes sociales a propósito de un video en el que quiso brindarle una lección a sus seguidores, relacionada con ser un ejemplo en las plataformas digitales.

“Recuerden que el ejemplo se lo tienen que dar sus papás, sus padres, sus ‘fathers’, sus familiares allegados; no los streamers, instagramers, creadores de contenido, cantantes, etcétera”, dijo el colombiano en una historia.

La “lección” de Westcol no fue bien recibida por los internautas

A través de una publicación en Instagram que logró rescatar la historia del streamer, muchos usuarios de esta plataforma no dudaron en manifestarse al respecto, criticando su mensaje y asegurando que es algo “irónico” que él intente dar consejos sobre ser un ejemplo.

“O sea que su mamá y su papá le enseñaron a no respetar las mujeres, gracias por la aclaración”, “Y los papás le dieron buen ejemplo a él que se la pasa hablando de las mujeres con las que sale o qué critica?”, “Estamos de acuerdo en la ironía de este mensaje siendo él una persona que evidentemente no tuvo un buen ejemplo en casa, cierto?” y “Él no puede hablar de eso sin dejar por el piso a sus papás jajaja” son algunos de los mensajes que le dejaron a Westcol en la publicación de Instagram.