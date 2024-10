Carolina Soto de ‘Día a día’ afronta dura tristeza a causa de su hijo Valentino, “se siente tan vacía”

Carolina Soto, de ‘Día a día’ de Caracol Televisión, es una presentadora, periodista y empresaria caleña, considerada una de las figuras más queridas de la televisión colombiana por su participación en diferentes programas de entretenimiento. Además, hace más de 8 años construyó una familia, casándose con Germán González, padre de sus hijos, Valentino y Violetta.

Si bien, la caleña terminó cumpliendo su sueño de ingresar a la televisión colombiana, luego de empezar en medios regionales, el sueño de tener su familia fue lo más importante, por eso, más allá de los logros profesionales que aún sigue cumpliendo, para Soto sus hijos son su más grande prioridad y así lo suele evidenciar por medio de sus redes sociales, donde actualmente alcanza los más de 3 millones de seguidores.

Aunque son varios los negocios a nivel digital con los que cuenta la presentadora de ‘Día a día’, también hay tiempo para contar aquellos detalles de su vida privada y uno de los más recientes tuvo que ver con su hijo mayor, Valentino, quien desde hace varios meses ha demostrado su pasión por el fútbol, sueño, por supuesto, apoyado por sus padres y su talento lo sigue demostrando en otras esferas.

“Querida, hoy tengo que contarte que esta casa se siente muy rara. Imagínense que como estamos en la semana de receso, Valentino tiene un torneo de fútbol en Ibagué y el torneo empezaba desde hoy hasta el otro lunes, pues obviamente mi esposo y yo tenemos que trabajar, entonces no podemos estar toda la semana, sino el fin de semana (…)

Así que imagínense que mi suegra adorada que amo y mejor dicho me salvó la vida, se fue con Valentino a llevarlo al torneo en Ibagué, para acompañarlo durante toda la semana, mientras que nosotros llegamos ya el fin de semana. Ay, ustedes no se imaginan, se siente tan vacía la casa, rara y eso que está Violettica está, pero como que definitivamente no es lo mismo uno que dos y saber que se fue toda la semana por primera vez, eso me tiene como aterrada, te lo juro”, fueron las declaraciones expuestas por Carolina Soto.

¿Qué familiar de Carolina Soto tiene un tumor?

Hace varios días, Carolina Soto compartió con sus fans la triste noticia de que su mascota, Praga, con quien ha compartido durante más de una década, padece un tumor en el cuello, el cual se lo detectaron hace pocas semanas. Aunque la presentadora de ‘Día a día’ aseguró que no ha sido fácil asumir esta condición de salud y ha llorado bastante, dejando claro que ya inició con todos los procesos necesarios para Praga, así como también darle todo su cariño y realizar aquellas actividades que son de su gusto para que tenga una calidad de vida satisfactoria.