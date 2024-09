Carolina Soto contó la historia del tatuaje que se hizo a escondidas en su juventud

Carolina Soto es una de destacada presentadora en la industria del entretenimiento colombiano, actualmente la podemos ver en Día a Día junto a Carolina Cruz y Catalina Gómez. La presentadora ya cuenta con más de 10 años de trayectoria en la televisión, pasando por “Noticias RCN” y “Noti5″. Adicionalmente, en sus redes suele estar muy presenta y mostrar una faceta más personal, donde muestra su faceta como mamá de Violetta y Valentino, que nacieron de su unión con Germán González. Esta vez, Carolina posteo algunas historias, contándole a Violetta sobre el tatuaje que hizo a escondidas.

El video empieza con Violeta preguntándole a su madre sobre cómo se hizo el tatuaje que tiene en la nuca, a lo que la caleña responde que se realizó este tatuaje junto a una amiga durante la universidad, pero que fue a escondidas, ya que, a la mamá de Carolina no le gustaban los tatuajes. En ese momento, el esposo de la presentadora la escucha y en un tono serio le dice que no está bien eso, que estaba mal, ella responde que precisamente les cuenta la anécdota para eso, para que no lo hagan.

Después la presentadora contó que su madre la había “pillado”, entonces recibió un regaño, ya que a su mamá no le agradaban los tatuajes, pero tiempo después se hicieron uno juntas, pero de una forma más simbólica. La moraleja que le dejó Carolina a sus hijos y a sus seguidores es que escuchen a sus papás porque después de tanta “cantaleta” que recibió de parte de su mamá la entendió y que hoy en día ya no se haría ni un solo tatuaje porque no le gustan. Toda la historia la contó con la pequeña Violetta al lado, que la escucha con atención y le pedía más detalles de lo que había sucedido.