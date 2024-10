Yeison Jiménez casi termina muerto por haberse metido con la mujer equivocada, “me arrepiento”

Uno de los artistas de género popular con más amplio reconocimiento en la industria es, precisamente, Yeison Jiménez, quien además de cumplir su sueño en materia musical, también se ha convertido en ejemplo de superación para sus fans, teniendo en cuenta que durante varios años trabajó en la Plaza de Corabastos en Bogotá para suplir sus necesidades y la de su familia. Si bien, su primer éxito se dio a la edad de 21 años, con el paso del tiempo ha estado inmerso en otro tipo de negocios como la apicultura, finca raíz y los caballos, que aunque le han traído millonarias ganancias, al igual que sus canciones, las malas situaciones no han pasado de largo y una de ellas casi le cuesta la vida.

Aunque el intérprete de ‘Aventurero’ no tiene problema alguno en revelar varios detalles de su vida, lo cierto es que algunos de los más impactantes ha buscado mantenerlos en privada, sin embargo, durante una de las nuevas transmisiones de su pódcast ‘Camino al éxito’ que ha sido un sueño cumplido, hace pocos días durante su entrevista con Laura Acuña terminó confesando un duro momento que vivió.

“Yo me pegué muy joven (…) Como no voy a cometer cagadas obvio (…) Sí, lo hice, solo hay una cosa de la que me arrepiento y no he dicho en ninguna parte del mundo. Un día tomé una mala decisión y por esa decisión casi resulto muerto, sin necesidad de absolutamente nada, tomé una decisión mala y casi resulto en un problema muy heavy”, fueron las primeras declaraciones expuestas por parte de Yeison Jiménez.

Ante el hecho, la duda por parte de Laura Acuña fue clara indagando sobre si el artista de música popular se había metido con la esposa de un traqueto, sin embargo, Jiménez, con el fin de frenar el tema, aseguró que la entrevistada era ella en medio de varias risas. “Bueno, cometí un error y si fue feo. Tomé una decisión que no era y paila terminó en un chicharrón”. Pero, Laura siguió insistiendo si se había metido con la mujer de un traqueto a lo que Yeison respondió que no de ningún traqueto, ni nada de eso y para ese momento habría estado sobre sus 20 años de edad.

“Lo que pasa es que tú no sabes por qué hay mujeres que a ti te dicen que son solteras y aaaa. Yo te digo una cosa a mí, el ir a buscar la mujer de otro no me trama, además esta muy pollo, si estamos en el 2024 esa vaina fue como en el 2016, 2015. Fue un cuento muy corto, muy feo, de hecho ni de cama”, aseveró Yeison Jiménez, mientras que Acuña sostuvo que los hombres entran auto sabotiándose y pensando que algunas mujeres no les parara bolas, cuando la situación termina siendo opuesta, “la gracia está en los que no se ve”.