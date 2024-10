“No sé si tenga las fuerzas”: Yina Calderón podría abandonar las redes sociales por esta razón

Yina Calderón volvió a aparecer en sus redes sociales a propósito de un reciente “ataque” que sufrió en uno de sus puntos más vulnerables, dejando ver a través de un breve mensaje que podría decirle adiós a las redes sociales, asegurando que no sabe si tiene las fuerzas suficientes para continuar en estas plataformas.

La joven se ha mantenido al frente de las críticas durante varias semanas a propósito de las sesiones de streaming que ha realizado en su cuenta de Kick, en donde en compañía de algunos invitados se ha manifestado sobre distintas figuras del mundo del entretenimiento nacional.

Nombres como Jessi Uribe, Paola Jara, ‘Westcol’, Aida Victoria Merlano, ‘La Tremenda’, Andrea Valdiri, ‘La Jesuu’, Giovanny Ayala e incluso la exnovia de ‘Epa Colombia’, Diana Celis, han salido a colación en este espacio digital, reviviendo algunos de sus momentos más polémicos.

La DJ tomó la decisión de utilizar esta plataforma de streaming debido a que en el pasado ha tenido problemas en redes sociales como Instagram y TikTok para expresarse de manera libre sobre diferentes temas, siendo censurada y “castigada” en el proceso al inhabilitar sus cuentas.

Y si bien al principio pensaba que todo esto era una acción arbitraria de la administración de estas dos plataformas, hace algunos meses empezó a atar cabos y a especular que alguien más podría estar detrás de todo esto, jugando con la idea que algunas figuras de las que suele hablar habría intervenido para que le inhabilitaran sus cuentas anteriores.

Y un reciente episodio en las redes sociales le daría más pie a Yina Calderón sobre esta noticia, ya que informó que la octava cuenta que abrió en Instagram también fue inhabilitada hace pocas horas.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre la inhabilitación de su cuenta de Instagram?

A través de una historia publicada en la cuenta de sus fajas, la empresaria reveló que nuevamente volvió a ser víctima de lo que ella considera una “persecución”, contando que su octava cuenta en Instagram fue inhabilitada nuevamente, mostrándose un poco melancólica al respecto.

“Ayer preferí quedarme en mi cuarto. Saber que ya es una persecución hacia mí es doloroso”, empezó a escribir Yina Calderón en la historia, haciendo referencia a este caso.

Seguidamente dio a entender que no está segura si volverá a intentar abrir una nueva cuenta en esta plataforma, indicando que no sabe si tiene “las fuerzas” para esto debido a que lo ha hecho otras siete veces más.

“Quienes me seguían se daban cuenta que ya casi no subía nada por eso mismo, porque todas mis cuentas las inhabilitan, ¿que si es triste? Claro que lo es... Necesito tiempo para tomar una decisión... porque ya no sé si tenga las fuerzas”, concluyó la colombiana.