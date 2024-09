¿Yina Calderón ya encontró un nuevo novio? Esto dijo la influencer

Yina Calderón le contó a sus seguidores cómo se encuentra su situación sentimental en el presente, compartiendo a través de una historia de Instagram un pícaro mensaje en el cual podría estar asomando la posibilidad de estar involucrada en un romance al expresarse de manera un poco misteriosa sobre este tema.

La influencer actualmente se encuentra en la mira de muchas personas a propósito de las sesiones de streaming que ha estado protagonizando desde hace varias semanas, en las cuales aprovecha para dar su opinión sobre diversos personajes de la farándula local como Aida Victoria Merlano, ‘Westcol’, Andrea Valdiri, ‘La Tremenda’, ‘La Jesuu’, Jessi Uribe, Paola Jara y Lina Tejeiro.

Y así como le gusta hablar sobre varios de los episodios polémicos de estas figuras destacadas de Colombia, también suele compartir detalles personales, protagonizando momentos controversiales en las redes sociales en el proceso.

Pero a pesar que Yina Calderón es muy abierta con su vida, hay un aspecto que desde hace varios meses ha decidido mantener en secreto: su vida romántica.

Y es que si bien en el pasado la joven no tenía pena en mostrar a su pareja y varias escenas románticas en las redes sociales, desde hace una buena temporada optó por mantener en secreto esta etapa de su vida, con muchos internautas especulando que lo hace con el fin de evitar más situaciones embarazosas en donde termina lastimada después de terminar una relación.

Sin embargo, en una reciente historia de Instagram decidió abrirse un poco más con sus seguidores al dar a entender que de momento se encuentra enamorada, jugando con la idea de que podría estar saliendo con alguien.

¿Yina Calderón consiguió nuevo novio?

En una historia, la DJ aseguró que el amor ya llegó a su vida, indicando que solo por el hecho de que no lo presuma en sus redes sociales no significa que no tenga a ese alguien especial a su lado.

“Yo tengo a alguien, a mí me gusta alguien, yo estoy enamorada de alguien. Pero bueno, es complejo”, dijo con una sonrisa Yina Calderón.

Sin embargo, la empresaria dejó en ascuas a sus seguidores debido a que no reveló si está saliendo con esta persona o si ya tiene una relación formal con su hombre misterioso.